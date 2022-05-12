https://ria.ru/20220512/germaniya-1788161276.html
Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России
Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России - РИА Новости, 12.05.2022
Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России
Германия не может реализовать сейчас газовое эмбарго в отношении России, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:34
2022-05-12T16:34
2022-05-12T17:29
экономика
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия не может реализовать сейчас газовое эмбарго в отношении России, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Я многократно говорил об этом. Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы... Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму - их тоже пока нет", - сказал министр.Он добавил, что Германия готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России, однако "это тоже произойдет не так, что это будет незаметно". Экономика "не рухнет, но это рост цен и разрыв торговых цепочек", пояснил Хабек."В отношении газа, нужно сказать об этом ясно и твердо, мы еще находимся довольно далеко от эмбарго", - добавил министр.
https://ria.ru/20220511/neft-1787821712.html
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экономика, санкции в отношении россии
16:34 12.05.2022 (обновлено: 17:29 12.05.2022)
Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России
Роберт Хабек: Германия не может реализовать газовое эмбарго в отношении России
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия не может реализовать сейчас газовое эмбарго в отношении России, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Я многократно говорил об этом. Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы... Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму - их тоже пока нет", - сказал министр.
Он добавил, что Германия готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России, однако "это тоже произойдет не так, что это будет незаметно". Экономика "не рухнет, но это рост цен и разрыв торговых цепочек", пояснил Хабек.
"В отношении газа, нужно сказать об этом ясно и твердо, мы еще находимся довольно далеко от эмбарго", - добавил министр.