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СМИ: полиция немецкого Эссена предотвратила теракт в одной из школ города
СМИ: полиция немецкого Эссена предотвратила теракт в одной из школ города - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: полиция немецкого Эссена предотвратила теракт в одной из школ города
Полиция в немецком Эссене предотвратила теракт в школе, который, предположительно, планировал осуществить 16-летний подросток, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:27
2022-05-12T16:27
2022-05-12T16:27
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Полиция в немецком Эссене предотвратила теракт в школе, который, предположительно, планировал осуществить 16-летний подросток, сообщил таблоид Bild.По его данным, в 4.20 по местному времени (5.20 мск) вооруженный спецназ ворвался в многоквартирный дом в районе Борбек, где на тот момент спал предполагаемый злоумышленник - ученик школы, где учатся около 800 человек. В квартире было найдено шестнадцать самодельных бомб, в том числе опасная бомба, начиненная гвоздями. Кроме того, были обнаружены несколько арбалетов и самодельное оружие.Отмечается, что предполагаемый преступник был задержан после того, как полиция получила информацию о планируемом преступлении от его одноклассника.Полиция утром оцепила школу, чтобы исключить, что подозреваемый уже мог заложить в школе взрывное устройство. Сами правоохранители сообщили в Twitter, что полицейская операция затрагивает и школу, расположенную в замке Борбек, - по сведениям издания, подозреваемый ранее учился в этом учебном заведении.По информации Bild, предполагаемый преступник придерживается правоэкстремистских взглядов, на что указывает найденный во время обысков манифест, в котором содержатся ксенофобские идеи.
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в мире, bild, twitter
СМИ: полиция немецкого Эссена предотвратила теракт в одной из школ города
Таблоид Bild: полиция немецкого Эссена предотвратила теракт в одной из школ города
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Полиция в немецком Эссене предотвратила теракт в школе, который, предположительно, планировал осуществить 16-летний подросток, сообщил таблоид Bild.
По его данным, в 4.20 по местному времени (5.20 мск) вооруженный спецназ ворвался в многоквартирный дом в районе Борбек, где на тот момент спал предполагаемый злоумышленник - ученик школы, где учатся около 800 человек. В квартире было найдено шестнадцать самодельных бомб, в том числе опасная бомба, начиненная гвоздями. Кроме того, были обнаружены несколько арбалетов и самодельное оружие.
Отмечается, что предполагаемый преступник был задержан после того, как полиция получила информацию о планируемом преступлении от его одноклассника.
Полиция утром оцепила школу, чтобы исключить, что подозреваемый уже мог заложить в школе взрывное устройство. Сами правоохранители сообщили в Twitter
, что полицейская операция затрагивает и школу, расположенную в замке Борбек, - по сведениям издания, подозреваемый ранее учился в этом учебном заведении.
По информации Bild
, предполагаемый преступник придерживается правоэкстремистских взглядов, на что указывает найденный во время обысков манифест, в котором содержатся ксенофобские идеи.