11:17 12.05.2022 (обновлено: 11:26 12.05.2022)
Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол
Посол в Берлине Нечаев: отказ от российского газа тяжело скажется на немецких потребителях
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииПосол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"От российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл. Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя. Если это ведет к последствиям для рядового потребителя, то это совершенно не способствует спокойствию в массах", - отметил посол в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он подчеркнул, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей. "Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства. И это все подтверждают, и политические деятели Германии, и экономические операторы", - заключил дипломат.