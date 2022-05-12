https://ria.ru/20220512/germaniya-1788069920.html

Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол

Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол - РИА Новости, 12.05.2022

Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол

Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:17

2022-05-12T11:17

2022-05-12T11:26

экономика

цены на нефть

россия

германия

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев."От российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл. Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя. Если это ведет к последствиям для рядового потребителя, то это совершенно не способствует спокойствию в массах", - отметил посол в эфире телеканала "Россия-24".При этом он подчеркнул, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей. "Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства. И это все подтверждают, и политические деятели Германии, и экономические операторы", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)