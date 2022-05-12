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Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол - РИА Новости, 12.05.2022
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Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол
Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол - РИА Новости, 12.05.2022
Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол
Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:17
2022-05-12T11:26
экономика
цены на нефть
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев."От российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл. Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя. Если это ведет к последствиям для рядового потребителя, то это совершенно не способствует спокойствию в массах", - отметил посол в эфире телеканала "Россия-24".При этом он подчеркнул, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей. "Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства. И это все подтверждают, и политические деятели Германии, и экономические операторы", - заключил дипломат.
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экономика, цены на нефть, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)
11:17 12.05.2022 (обновлено: 11:26 12.05.2022)
 
Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах, считает посол

Посол в Берлине Нечаев: отказ от российского газа тяжело скажется на немецких потребителях

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииПосол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для рядового немецкого потребителя, Россия продолжает соблюдать взятые на себя обязательства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"От российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл. Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя. Если это ведет к последствиям для рядового потребителя, то это совершенно не способствует спокойствию в массах", - отметил посол в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он подчеркнул, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей. "Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства. И это все подтверждают, и политические деятели Германии, и экономические операторы", - заключил дипломат.
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