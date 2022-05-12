15:27 12.05.2022 (обновлено: 17:36 12.05.2022)
Санкции России ограничили использование польского участка "Ямала — Европы"
"Газпром" сообщил о запрете на транзит через польский участок "Ямал-Европы"
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Газпром" не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода "Ямал — Европа", сообщил в Telegram-канале официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Он пояснил, что это связано с указом президента от 3 мая и постановлением правительства от 11 мая, которые ввели санкции против некоторых иностранных предприятий.
"В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода "Ямал — Европа". Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — говорится в сообщении.
"Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, он может прокачивать до 33 миллиардов кубометров в год.
Еще один канал поставок топлива в Европу с 11 мая заблокировали в Киеве. Так, компания "Оператор ГТС Украины" отказалась прокачивать сырье через газоизмерительную станцию "Сохрановка", объясняя это тем, что территория, на которой она находится, перешла под контроль российских сил. В ОГТСУ эту ситуацию назвали форс-мажором. В "Газпроме" заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения прокачки. Украинский транзит по состоянию на 12 мая упал более чем на четверть.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала российской военной спецоперации на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50 процентов — до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы на опасениях введения запрета на закупку энергоресурсов в России.
Ценовой рекорд в 3892 доллара был побит 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам торговой сессии составила 2560,7 доллара (+146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальную за два месяца расчетную цену зафиксировали 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1 процента к 23 февраля). После этого фьючерсы вновь начали расти и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок был связан с остановкой поставок "Газпромом" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ рублями.