https://ria.ru/20220512/gazprom-1788140697.html

Санкции России ограничили использование польского участка "Ямала — Европы"

Санкции России ограничили использование польского участка "Ямала — Европы" - РИА Новости, 12.05.2022

Санкции России ограничили использование польского участка "Ямала — Европы"

"Газпром" не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода "Ямал — Европа", сообщил в Telegram-канале официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:27

2022-05-12T15:27

2022-05-12T17:36

газпром

россия

экономика

в мире

польша

ямал-европа (газопровод)

природный газ

сергей куприянов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Газпром" не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода "Ямал — Европа", сообщил в Telegram-канале официальный представитель компании Сергей Куприянов.Он пояснил, что это связано с указом президента от 3 мая и постановлением правительства от 11 мая, которые ввели санкции против некоторых иностранных предприятий.Власти Польши 26 апреля внесли "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять свои права как акционера, а также получать дивиденды."Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, он может прокачивать до 33 миллиардов кубометров в год.Еще один канал поставок топлива в Европу с 11 мая заблокировали в Киеве. Так, компания "Оператор ГТС Украины" отказалась прокачивать сырье через газоизмерительную станцию "Сохрановка", объясняя это тем, что территория, на которой она находится, перешла под контроль российских сил. В ОГТСУ эту ситуацию назвали форс-мажором. В "Газпроме" заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения прокачки. Украинский транзит по состоянию на 12 мая упал более чем на четверть.Цены на газ в Европе резко подскочили после начала российской военной спецоперации на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50 процентов — до 1555,5 доллара.В начале марта котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы на опасениях введения запрета на закупку энергоресурсов в России.Ценовой рекорд в 3892 доллара был побит 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам торговой сессии составила 2560,7 доллара (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальную за два месяца расчетную цену зафиксировали 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1 процента к 23 февраля). После этого фьючерсы вновь начали расти и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок был связан с остановкой поставок "Газпромом" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ рублями.

https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787995763.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788129593.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, россия, экономика, в мире, польша, ямал-европа (газопровод), природный газ, сергей куприянов, владимир путин