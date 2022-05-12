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СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях - РИА Новости, 13.05.2022
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СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях
СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях - РИА Новости, 13.05.2022
СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях
Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T22:17
2022-05-13T09:32
экономика
eni
россия
италия
природный газ
санкции в отношении россии
газпром
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как отмечается в статье, готовность компании к рублевым расчетам отражает переговорные усилия "Газпрома", благодаря которым такие платежи не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ и, следовательно, не нарушают санкции ЕС.Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, заявили источники.Накануне итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме. Всего, по информации Bloomberg, уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского топлива, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов. В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.На следующий день в Киеве сообщили, что заявка на прокачку через оставшуюся станцию "Суджа" сократилась еще на 27,5 процента.На этом фоне швейцарский суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" — Nord Stream AG.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
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экономика, eni , россия, италия, природный газ, санкции в отношении россии, газпром
22:17 12.05.2022 (обновлено: 09:32 13.05.2022)
 
СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях

Bloomberg: компания Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях

© AFP 2022 / Filippo MonteforteЗавод итальянской нефтегазовой компании Eni
Завод итальянской нефтегазовой компании Eni - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
Завод итальянской нефтегазовой компании Eni. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечается в статье, готовность компании к рублевым расчетам отражает переговорные усилия "Газпрома", благодаря которым такие платежи не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ и, следовательно, не нарушают санкции ЕС.
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Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, заявили источники.
Накануне итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме. Всего, по информации Bloomberg, уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского топлива, еще 14 запросили необходимые для этого документы.
В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.
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Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов.
В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.
В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.
В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.
На следующий день в Киеве сообщили, что заявка на прокачку через оставшуюся станцию "Суджа" сократилась еще на 27,5 процента.
На этом фоне швейцарский суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" — Nord Stream AG.
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