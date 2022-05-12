Рейтинг@Mail.ru
США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/gaz-1788190213.html
США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России
США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России - РИА Новости, 12.05.2022
США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России
США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:23
2022-05-12T18:23
природный газ
россия
сша
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время, заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа - и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.Она добавила, что американская администрация добивается налаживания альтернативных поставок энергоресурсов в Европу "как можно скорее".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/germaniya-1788161276.html
https://ria.ru/20220512/gaz-1788129593.html
https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природный газ, россия, сша, европа, в мире
18:23 12.05.2022
 
США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России

Помощник госсекретаря Донфрид: США помогут Европе найти поставщиков газа взамен России

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время, заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа - и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 16:34
Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России
Она добавила, что американская администрация добивается налаживания альтернативных поставок энергоресурсов в Европу "как можно скорее".
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 14:51
Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 12:26
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России
 
Природный газРоссияСШАЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала