https://ria.ru/20220512/gaz-1788190213.html

США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России

США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России - РИА Новости, 12.05.2022

США хотят помочь Европе найти новых поставщиков газа взамен России

США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:23

2022-05-12T18:23

2022-05-12T18:23

природный газ

россия

сша

европа

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время, заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа - и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.Она добавила, что американская администрация добивается налаживания альтернативных поставок энергоресурсов в Европу "как можно скорее".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/germaniya-1788161276.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788129593.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, россия, сша, европа, в мире