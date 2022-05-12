https://ria.ru/20220512/gaz-1788137939.html

Газохранилища Германии заполнены на 39%

Газохранилища Германии заполнены на 39% - РИА Новости, 12.05.2022

Газохранилища Германии заполнены на 39%

Газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:17

2022-05-12T15:17

2022-05-12T15:19

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства."Актуальный уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 39%. Это значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в докладе.Газоснабжение Германии после введения санкций Россией против дочерних компаний Газпрома стабильно, сообщает ведомство. Объем поступающего газа в ФРГ остается "практически неизменным" за счет поставок из Норвегии и Нидерландов, отмечается далее. При этом закупочные цены выросли на 14%, что находится в рамках коридора колебаний цен в последние недели, пишет ведомство.

https://ria.ru/20220408/bundesrag-1782614291.html

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в мире, экономика, германия, россия, норвегия, газпром