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Газохранилища Германии заполнены на 39% - РИА Новости, 12.05.2022
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Газохранилища Германии заполнены на 39%
Газохранилища Германии заполнены на 39% - РИА Новости, 12.05.2022
Газохранилища Германии заполнены на 39%
Газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:17
2022-05-12T15:19
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства."Актуальный уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 39%. Это значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в докладе.Газоснабжение Германии после введения санкций Россией против дочерних компаний Газпрома стабильно, сообщает ведомство. Объем поступающего газа в ФРГ остается "практически неизменным" за счет поставок из Норвегии и Нидерландов, отмечается далее. При этом закупочные цены выросли на 14%, что находится в рамках коридора колебаний цен в последние недели, пишет ведомство.
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в мире, экономика, германия, россия, норвегия, газпром
15:17 12.05.2022 (обновлено: 15:19 12.05.2022)
 
Газохранилища Германии заполнены на 39%

Газохранилища Германии заполнены на 39%, этот уровень выше, чем в прошлом году

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства.
"Актуальный уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 39%. Это значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов", - говорится в докладе.
Газоснабжение Германии после введения санкций Россией против дочерних компаний Газпрома стабильно, сообщает ведомство. Объем поступающего газа в ФРГ остается "практически неизменным" за счет поставок из Норвегии и Нидерландов, отмечается далее. При этом закупочные цены выросли на 14%, что находится в рамках коридора колебаний цен в последние недели, пишет ведомство.
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