https://ria.ru/20220512/gaz-1788137623.html
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа - РИА Новости, 12.05.2022
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа
Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:16
2022-05-12T15:16
2022-05-12T15:16
экономика
германия
россия
газпром
природный газ
санкции
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет, заявил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши."В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania. "Мы готовились к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% - это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", - заявил Хабек.Он отметил, что ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения. "Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)", - заявил министр.
https://ria.ru/20220512/kompanii-1788097426.html
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, газпром, природный газ, санкции, роберт хабек
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа
Министр энергетики Хабек: ФРГ ежедневно недополучает десять миллионов кубов газа из России
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет, заявил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.
Правительство России
в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома
" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши
.
"В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania. "Мы готовились к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% - это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", - заявил Хабек.
Он отметил, что ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения. "Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию
)", - заявил министр.