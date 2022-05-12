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В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа - РИА Новости, 12.05.2022
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В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа - РИА Новости, 12.05.2022
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа
Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:16
2022-05-12T15:16
экономика
германия
россия
газпром
природный газ
санкции
роберт хабек
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет, заявил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши."В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania. "Мы готовились к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% - это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", - заявил Хабек.Он отметил, что ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения. "Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)", - заявил министр.
https://ria.ru/20220512/kompanii-1788097426.html
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экономика, германия, россия, газпром, природный газ, санкции, роберт хабек
15:16 12.05.2022
 
В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа

Министр энергетики Хабек: ФРГ ежедневно недополучает десять миллионов кубов газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет, заявил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада
"В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania. "Мы готовились к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% - это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", - заявил Хабек.
Он отметил, что ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения. "Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)", - заявил министр.
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Санкции начали пожирать своих создателей
 
ЭкономикаГерманияРоссияГазпромПриродный газСанкцииРоберт Хабек
 
 
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