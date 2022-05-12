https://ria.ru/20220512/gaz-1788137623.html

В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа

В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа - РИА Новости, 12.05.2022

В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа

Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:16

2022-05-12T15:16

2022-05-12T15:16

экономика

германия

россия

газпром

природный газ

санкции

роберт хабек

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из РФ, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет, заявил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши."В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania. "Мы готовились к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% - это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", - заявил Хабек.Он отметил, что ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения. "Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)", - заявил министр.

https://ria.ru/20220512/kompanii-1788097426.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, газпром, природный газ, санкции, роберт хабек