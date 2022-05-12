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Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.05.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.05.2022
Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе растут почти на 20 процентов, котировки превышают 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:02
2022-05-12T16:58
природный газ
в мире
экономика
европа
цены
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут почти на 20 процентов, котировки превышают 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Так, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF дорожают с самого открытия торговой сессии. Утром цена составила 1085,8 доллара (плюс 6,4 процента к расчетной цене среды — 1020,7 доллара). Затем темпы роста ускорились и котировки достигли 1233,9 доллара (плюс 20,9 процента).Заметный рост наблюдался также 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" об остановке транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая.Цены на газ в Европе резко подскочили после начала российской военной спецоперации на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50 процентов — до 1555,5 доллара.В начале марта котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы на опасениях введения запрета на закупку энергоресурсов в России.Ценовой рекорд в 3892 доллара был побит 7 марта (плюс 275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам торговой сессии составила 2560,7 доллара (плюс 146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальную за два месяца расчетную цену зафиксировали 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (минус 1,1 процента к 23 февраля). После этого фьючерсы вновь начали расти и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок был связан с остановкой поставок "Газпромом" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ рублями.
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природный газ, в мире, экономика, европа, цены
15:02 12.05.2022 (обновлено: 16:58 12.05.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 20%, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров

© AFP 2022 / Nikolay Doychinov Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии
 Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут почти на 20 процентов, котировки превышают 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Так, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF дорожают с самого открытия торговой сессии. Утром цена составила 1085,8 доллара (плюс 6,4 процента к расчетной цене среды — 1020,7 доллара). Затем темпы роста ускорились и котировки достигли 1233,9 доллара (плюс 20,9 процента).
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
14:51
Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций
Заметный рост наблюдался также 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" об остановке транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала российской военной спецоперации на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50 процентов — до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы на опасениях введения запрета на закупку энергоресурсов в России.
Ценовой рекорд в 3892 доллара был побит 7 марта (плюс 275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам торговой сессии составила 2560,7 доллара (плюс 146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальную за два месяца расчетную цену зафиксировали 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (минус 1,1 процента к 23 февраля). После этого фьючерсы вновь начали расти и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок был связан с остановкой поставок "Газпромом" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ рублями.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:26
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России
 
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