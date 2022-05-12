https://ria.ru/20220512/gaz-1788129593.html

Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций

Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций - РИА Новости, 12.05.2022

Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:51

2022-05-12T14:51

2022-05-12T14:51

шарль мишель

россия

евросовет

евросоюз

в мире

природный газ

экономика

европа

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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь подтвердил, что, несмотря на сложности для ряда государств по достижению независимости от российских энергоресурсов, плана сменить курс на отказ от энергоносителей из РФ нет."Это может быть через какое-то время, но рано или поздно газ (из РФ – ред.) может стать объектом санкций", - цитирует его слова телеканал.При этом, Мишель добавил, что ЕС продолжит придерживаться курса на обеспечение независимости от российских энергоресурсов."Необходимо принимать во внимание тот факт, что для некоторых членов (Евросоюза – ред.) в краткосрочной перспективе стать независимыми от российских энергоресурсов является трудным", - отметил он.По словам главы Евросовета, рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шарль мишель, россия, евросовет, евросоюз, в мире, природный газ, экономика, европа, санкции, санкции в отношении россии