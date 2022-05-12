Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций
Глава Евросовета Мишель не исключил, что российский газ может стать объектом санкций
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь подтвердил, что, несмотря на сложности для ряда государств по достижению независимости от российских энергоресурсов, плана сменить курс на отказ от энергоносителей из РФ нет.
"Это может быть через какое-то время, но рано или поздно газ (из РФ – ред.) может стать объектом санкций", - цитирует его слова телеканал.
При этом, Мишель добавил, что ЕС продолжит придерживаться курса на обеспечение независимости от российских энергоресурсов.
"Необходимо принимать во внимание тот факт, что для некоторых членов (Евросоюза – ред.) в краткосрочной перспективе стать независимыми от российских энергоресурсов является трудным", - отметил он.
По словам главы Евросовета, рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.
Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.