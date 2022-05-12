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Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций - РИА Новости, 12.05.2022
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Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций
Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций - РИА Новости, 12.05.2022
Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:51
2022-05-12T14:51
шарль мишель
россия
евросовет
евросоюз
в мире
природный газ
экономика
европа
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь подтвердил, что, несмотря на сложности для ряда государств по достижению независимости от российских энергоресурсов, плана сменить курс на отказ от энергоносителей из РФ нет."Это может быть через какое-то время, но рано или поздно газ (из РФ – ред.) может стать объектом санкций", - цитирует его слова телеканал.При этом, Мишель добавил, что ЕС продолжит придерживаться курса на обеспечение независимости от российских энергоресурсов."Необходимо принимать во внимание тот факт, что для некоторых членов (Евросоюза – ред.) в краткосрочной перспективе стать независимыми от российских энергоресурсов является трудным", - отметил он.По словам главы Евросовета, рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html
https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html
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шарль мишель, россия, евросовет, евросоюз, в мире, природный газ, экономика, европа, санкции, санкции в отношении россии
14:51 12.05.2022
 
Глава Евросовета допустил, что российский газ может стать объектом санкций

Глава Евросовета Мишель не исключил, что российский газ может стать объектом санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью японскому телеканалу NHK не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций, и вновь подтвердил, что, несмотря на сложности для ряда государств по достижению независимости от российских энергоресурсов, плана сменить курс на отказ от энергоносителей из РФ нет.
"Это может быть через какое-то время, но рано или поздно газ (из РФ – ред.) может стать объектом санкций", - цитирует его слова телеканал.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:26
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России
При этом, Мишель добавил, что ЕС продолжит придерживаться курса на обеспечение независимости от российских энергоресурсов.
"Необходимо принимать во внимание тот факт, что для некоторых членов (Евросоюза – ред.) в краткосрочной перспективе стать независимыми от российских энергоресурсов является трудным", - отметил он.
По словам главы Евросовета, рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
11:30
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы
Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:03
Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России
 
Шарль МишельРоссияЕвросоветЕвросоюзВ миреПриродный газЭкономикаЕвропаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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