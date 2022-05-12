https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html

В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России

В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России - РИА Новости, 12.05.2022

В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России

Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:26

2022-05-12T12:26

2022-05-12T14:56

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БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости. Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге.Она напомнил, что накануне вечером российское правительство утвердило перечень европейских компаний, попадающих под контрсанкции."В Германии затронуты "Газпром" и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились", — сказал министр.Он пообещал в течение дня обсудить это с Федеральным сетевым агентством. "Но ситуация такая, что газовый рынок может компенсировать газ из России", — заключил Хабек.В списке, утвержденном российским правительством, 31 компания, против которых применяются специальные экономические меры. Это действительные или бывшие дочерние структуры "Газпрома", в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода "Ямал — Европа"."Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта, после того как должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах его подразделений в Германии. В апреле Хабек сообщил, что Gazprom Germania GmbH передали под управление Федеральному сетевому агентству.По информации агентства Bloomberg, на Gazprom Germania и Wingas приходится около 20 процентов поставок на немецком газовом рынке.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, европа, газпром, в мире, роберт хабек, природный газ