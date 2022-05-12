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В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России - РИА Новости, 12.05.2022
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В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России - РИА Новости, 12.05.2022
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России
Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:26
2022-05-12T14:56
экономика
германия
россия
европа
газпром
в мире
роберт хабек
природный газ
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БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости. Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге.Она напомнил, что накануне вечером российское правительство утвердило перечень европейских компаний, попадающих под контрсанкции."В Германии затронуты "Газпром" и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились", — сказал министр.Он пообещал в течение дня обсудить это с Федеральным сетевым агентством. "Но ситуация такая, что газовый рынок может компенсировать газ из России", — заключил Хабек.В списке, утвержденном российским правительством, 31 компания, против которых применяются специальные экономические меры. Это действительные или бывшие дочерние структуры "Газпрома", в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода "Ямал — Европа"."Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта, после того как должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах его подразделений в Германии. В апреле Хабек сообщил, что Gazprom Germania GmbH передали под управление Федеральному сетевому агентству.По информации агентства Bloomberg, на Gazprom Germania и Wingas приходится около 20 процентов поставок на немецком газовом рынке.
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экономика, германия, россия, европа, газпром, в мире, роберт хабек, природный газ
12:26 12.05.2022 (обновлено: 14:56 12.05.2022)
 
В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что "дочки" "Газпрома" перестали получать газ из России

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости. Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге.
Она напомнил, что накануне вечером российское правительство утвердило перечень европейских компаний, попадающих под контрсанкции.
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Германии затронуты "Газпром" и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились", — сказал министр.
Он пообещал в течение дня обсудить это с Федеральным сетевым агентством.
"Но ситуация такая, что газовый рынок может компенсировать газ из России", — заключил Хабек.
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В списке, утвержденном российским правительством, 31 компания, против которых применяются специальные экономические меры. Это действительные или бывшие дочерние структуры "Газпрома", в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода "Ямал — Европа".
"Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта, после того как должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах его подразделений в Германии. В апреле Хабек сообщил, что Gazprom Germania GmbH передали под управление Федеральному сетевому агентству.
По информации агентства Bloomberg, на Gazprom Germania и Wingas приходится около 20 процентов поставок на немецком газовом рынке.
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ЭкономикаГерманияРоссияЕвропаГазпромВ миреРоберт ХабекПриродный газ
 
 
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