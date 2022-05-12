Рейтинг@Mail.ru
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы
Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:30
2022-05-12T12:53
экономика
природный газ
газпромбанк
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же."В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.Однако назвать их собеседник агентства отказался.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, природный газ, газпромбанк, россия, европа
11:30 12.05.2022 (обновлено: 12:53 12.05.2022)
 
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы

Bloomberg узнал, что 20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска отделения Газпромбанка
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вывеска отделения Газпромбанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же.
"В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.
Однако назвать их собеседник агентства отказался.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 09:45
Европа перераспределяет российский газ
 
ЭкономикаПриродный газГазпромбанкРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала