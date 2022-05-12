https://ria.ru/20220512/gaz-1788073575.html

СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы

СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы - РИА Новости, 12.05.2022

СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы

Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:30

2022-05-12T11:30

2022-05-12T12:53

экономика

природный газ

газпромбанк

россия

европа

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же."В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.Однако назвать их собеседник агентства отказался.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, газпромбанк, россия, европа