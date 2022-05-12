11:30 12.05.2022 (обновлено: 12:53 12.05.2022)
СМИ: счета в Газпромбанке для покупки газа открыли 20 компаний из Европы
Bloomberg узнал, что 20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке
Вывеска отделения Газпромбанка. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уже 20 европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же.
"В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.
Однако назвать их собеседник агентства отказался.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.
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