https://ria.ru/20220512/gaz-1788048964.html

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов - РИА Новости, 12.05.2022

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов

Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:37

2022-05-12T09:37

2022-05-12T15:41

экономика

европа

украина

польша

оператор гтс украины

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды - 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста и достигли 1118,3 доллара (+9,6%) и остаются на уровне выше 1100 долларов.Заметный рост котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/gaz-1787427064.html

европа

украина

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экономика, европа, украина, польша, оператор гтс украины, газпром, санкции в отношении россии