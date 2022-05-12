09:37 12.05.2022 (обновлено: 15:41 12.05.2022)
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов
Цены на газ в Европе в первые минуты торгов растут почти на 10%, выше $1100
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды - 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста и достигли 1118,3 доллара (+9,6%) и остаются на уровне выше 1100 долларов.
Заметный рост котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.