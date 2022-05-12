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Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов - РИА Новости, 12.05.2022
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Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов - РИА Новости, 12.05.2022
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов
Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:37
2022-05-12T15:41
экономика
европа
украина
польша
оператор гтс украины
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды - 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста и достигли 1118,3 доллара (+9,6%) и остаются на уровне выше 1100 долларов.Заметный рост котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.
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экономика, европа, украина, польша, оператор гтс украины, газпром, санкции в отношении россии
09:37 12.05.2022 (обновлено: 15:41 12.05.2022)
 
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов

Цены на газ в Европе в первые минуты торгов растут почти на 10%, выше $1100

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovСотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на лондонской бирже ICE превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды - 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста и достигли 1118,3 доллара (+9,6%) и остаются на уровне выше 1100 долларов.
Заметный рост котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% - до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 19:05В России
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ЭкономикаЕвропаУкраинаПольшаОператор ГТС УкраиныГазпромСанкции в отношении России
 
 
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