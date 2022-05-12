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G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/g7-1788192408.html
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 12.05.2022
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок
В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России, заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:34
2022-05-12T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
g7
германия
анналена бербок
мид германии
украина
россия
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России, заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где вечером стартуют переговоры министров иностранных дел стран "Большой семерки", глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы постоянно обсуждаем в G7 в последние недели и месяцы, как мы мы можем поддержать Украину... ведем согласование с точки зрения нашей поддержки - санкций и военных поддерживающих мер", - сказала Бербок.По словам Бербок, кризис, вызванный ситуацией на Украине, вызвал "глубокий кризис во всей Европе, а также глобальный кризис" в результате в том числе остановки поставок зерна из Украины. Поэтому одной из тем встречи министров станет "поддержка наших международных партнеров". Глобальный продовольственный кризис усугублен изменениями климата, сказала Бербок."Мы, как сильнейшие промышленные нации и демократии, несем особую ответственность, и мы не только осознаем эту ответственность, но и хотим позаботиться о том, чтобы 141 государство, которое осудило эту жестокую войну, в том числе в рамках ООН, не были брошены в беде", - сказала министр.Министры иностранных дел Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску принимают участие во встрече глав МИД стран G7, которая стартует в четверг вечером на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, g7, германия, анналена бербок, мид германии, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
18:34 12.05.2022 (обновлено: 19:08 12.05.2022)
 
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: в "Большой семерке" обсуждают возможности для помощи Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России, заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где вечером стартуют переговоры министров иностранных дел стран "Большой семерки", глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы постоянно обсуждаем в G7 в последние недели и месяцы, как мы мы можем поддержать Украину... ведем согласование с точки зрения нашей поддержки - санкций и военных поддерживающих мер", - сказала Бербок.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины
По словам Бербок, кризис, вызванный ситуацией на Украине, вызвал "глубокий кризис во всей Европе, а также глобальный кризис" в результате в том числе остановки поставок зерна из Украины. Поэтому одной из тем встречи министров станет "поддержка наших международных партнеров". Глобальный продовольственный кризис усугублен изменениями климата, сказала Бербок.
"Мы, как сильнейшие промышленные нации и демократии, несем особую ответственность, и мы не только осознаем эту ответственность, но и хотим позаботиться о том, чтобы 141 государство, которое осудило эту жестокую войну, в том числе в рамках ООН, не были брошены в беде", - сказала министр.
Министры иностранных дел Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску принимают участие во встрече глав МИД стран G7, которая стартует в четверг вечером на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреG7ГерманияАнналена БербокМИД ГерманииУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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