https://ria.ru/20220512/g7-1788192408.html

G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок

G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 12.05.2022

G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок

В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России, заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:34

2022-05-12T18:34

2022-05-12T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

g7

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украина

россия

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России, заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где вечером стартуют переговоры министров иностранных дел стран "Большой семерки", глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы постоянно обсуждаем в G7 в последние недели и месяцы, как мы мы можем поддержать Украину... ведем согласование с точки зрения нашей поддержки - санкций и военных поддерживающих мер", - сказала Бербок.По словам Бербок, кризис, вызванный ситуацией на Украине, вызвал "глубокий кризис во всей Европе, а также глобальный кризис" в результате в том числе остановки поставок зерна из Украины. Поэтому одной из тем встречи министров станет "поддержка наших международных партнеров". Глобальный продовольственный кризис усугублен изменениями климата, сказала Бербок."Мы, как сильнейшие промышленные нации и демократии, несем особую ответственность, и мы не только осознаем эту ответственность, но и хотим позаботиться о том, чтобы 141 государство, которое осудило эту жестокую войну, в том числе в рамках ООН, не были брошены в беде", - сказала министр.Министры иностранных дел Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску принимают участие во встрече глав МИД стран G7, которая стартует в четверг вечером на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788179599.html

https://ria.ru/20220512/ssha-1788177090.html

https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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