https://ria.ru/20220512/forum-1788143201.html

Форум "Будущее страхового рынка: вне опасности" состоится 25 мая

Форум "Будущее страхового рынка: вне опасности" состоится 25 мая - РИА Новости, 12.05.2022

Форум "Будущее страхового рынка: вне опасности" состоится 25 мая

Антикризисный форум "Будущее страхового рынка: вне опасности", организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:36

2022-05-12T15:36

2022-05-12T15:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мая - Пресс-служба АО "Эксперт РА". Антикризисный форум "Будущее страхового рынка: вне опасности", организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" состоится 25 мая 2022 года.Дата и время проведения: 25 мая 2022 года, 9:15 – 15:00 (офлайн)Место проведения: Swissоtel Красные ХолмыВ 2022 году все сегменты страхового рынка подвергнутся сильнейшему негативному влиянию. Динамика отрасли определится степенью поддержки со стороны органов власти, а также ходом развития макроэкономической ситуации. Несмотря на беспрецедентное давление на страховой рынок, компании предпринимают активные действия и прилагают все усилия по трансформации бизнеса и адаптации к новым условиям.Обмен мнениями между регуляторами и топ-менеджерами крупнейших страховых компаний в рамках форума особенно актуален во время кризиса. Ключевые персоны отрасли сверят часы и определят необходимые меры по поддержке и стимулированию развития страхового рынка, которые могут быть предприняты как изнутри, так и со стороны государства. Спикеры и гости мероприятия обсудят широкий спектр тем, определят болевые точки, а также обменяются мнениями, связанными с решением практических вопросов: увеличение расходов, трудности с IT и влияние кризиса на операционную эффективность.Как рынок справляется с текущей ситуацией? Какие меры поддержки требуются отрасли со стороны государства, и что могут сделать сами компании? Как поддержать IT-инфраструктуру, когда с рынка уходят иностранные подрядчики? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках форума.Аудитория мероприятия: представители крупнейших страховых компаний, регулирующих органов, страховых брокеров, кредитных организаций, оценщиков, консультантов, ИТ-компаний, аудиторов, СМИ. Всего более 200 участников. Регистрация.Мероприятие для возрастной категории +18.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы