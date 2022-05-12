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Перспективы развития ТЭК обсудили на форуме в Москве

Перспективы развития ТЭК обсудили на форуме в Москве - РИА Новости, 12.05.2022

Перспективы развития ТЭК обсудили на форуме в Москве

25-29 апреля 2022 года в Губкинском университете при поддержке Минэнерго России прошел Международный форум "Нефть и газ – 2022", объединивший на своей площадке... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:03

2022-05-12T11:03

2022-05-12T11:03

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мая - Губкинский университет. 25-29 апреля 2022 года в Губкинском университете при поддержке Минэнерго России прошел Международный форум "Нефть и газ – 2022", объединивший на своей площадке свыше 2000 ученых, специалистов и обучающихся топливно-энергетического комплекса."Международный форум "Нефть и газ", объединяющий целый ряд знаковых отраслевых мероприятий, заслуженно является одним из авторитетных мероприятий среди профессионального и академического сообществ. Особенно стоит отметить нацеленность организаторов на активное привлечение молодого поколения к решению самых актуальных отраслевых задач, созданию новых технологий и материалов, цифровизации ТЭК и экономики в целом. Обеспечение энергобезопасности государства, развитие внутреннего рынка энергоресурсов, реализация экспортного потенциала и его диверсификация с учётом будущих изменений в энергетическом балансе, создание эффективных и конкурентоспособных отечественных технологий, оборудования и цифровых продуктов – ключевые задачи топливно-энергетического комплекса, успешное решение которых будет во многом зависеть от синергии целеустремленной и творческой молодежи и ведущих специалистов и ученых" - отметил в своем приветственном обращении на открытии форума заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.Одним из основных мероприятий форума стала панельная сессия "Будущее энергетики: новые тенденции развития и роль нефтегазового сектора", в которой приняли участие помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский, президент группы компаний "ИнфоВотч" Наталья Касперская, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, директор по развитию стратегических инициатив ПАО "Газпром нефть" Алексей Малютин и заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" Александр Ишков. Ключевыми темами сессии стали вопросы разработки и внедрения инновационных отечественных решений для нужд топливно-энергетического комплекса страны, импортозамещения оборудования и технологий нефтегазовой отрасли и роли научного сообщества в этом процессе, цифровизации производств и экономики, информационной безопасности промышленных объектов, а также новыми тенденциями в области образования с целью подготовки специалистов для ответа на те вызовы, которые сегодня стоят перед отраслями промышленности и государством в целом. В рамках дискуссии отмечено, что в зависимости от конкретных сегментов доля отечественного оборудования в ведущих нефтегазовых компаниях России составляет 80% и есть планы по достижению стопроцентных показателей. Продолжая мысль, спикеры сошлись во мнении, что в текущей ситуации укрепление связей и взаимодействия, между академическим и бизнес сообществами.Более подробно ключевые аспекты деятельности организаций нефтегазовой отрасли были рассмотрены на тематических сессиях Всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса", которая с 2021 года стала неотъемлемой частью форума и собирает на своей площадке ведущих специалистов, ученых и экспертов ТЭК. В рамках десяти панельных сессий были рассмотрены вопросы разведки и добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, повышения эффективности добычи, транспорта и хранения нефти и газа, импортозамещения оборудования и технологий в ТЭК, цифровизации бизнес-процессов, управлениями талантами и комплексной безопасности критически важной инфраструктуры.Одним из знаковых молодежных событий форума стал финал VI Всероссийского конкурса на лучшее СНО нефтегазовой отрасли России, тематика которого в этому году была определена как "Цифровой ТЭК – 2035". Студенческие объединения отраслевых и технических вузов страны представили свои результаты за год работы и решение кейса по обозначенной теме. В упорной борьбе по решению жюри лучшим студенческим научным объединением было признано СНО Губкинского университета, вторыми стала команда Иркутского национального исследовательского технического университета, третьими – Тюменского индустриального университета. Победители получили грант от партнера форума на развитие студенческое объединения, а призеры – сертификаты на прохождение любого образовательного онлайн курса SkillBox.В течение третьего и четверного дня форума на одноименной молодежной научной конференции молодыми специалистами и обучающимися было представлено более 600 научных работ, прошедших этап предварительной экспертизы, по 25 тематическим секциям. Авторы лучших работ были отмечены специальными призами и сертификатами на прохождение стажировки в ведущих компаниях топливно-энергетического комплекса.В завершение форума у участников была уникальная возможность задать интересующие их вопросы на встрече без галстуков с руководителями нефтегазовых компаний и ведомств. В 2022 году с молодежью встретились генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Евгений Микитин и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. В течение полутора часов встречи были подняты актуальные темы, касающиеся карьерных возможностей в ТЭК, инновационным технологиям, лидерству и компетенциям будущих лидеров, трудоустройству, ESG-повестке, цифровизации и роботизации, и даже возможности использования криптовалюты в нефтегазовой отрасли.Также в рамках форума для участников были проведены тренинги и мастер-классы по использованию беспилотных летательных аппаратов в ТЭК, цифровизации производств и автоматизированных систем работы с технической документацией, образовательные экскурсии по инновационным и научным центрам университета.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы