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Fortum уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022
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Fortum уходит с российского рынка
Fortum уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022
Fortum уходит с российского рынка
Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:15
2022-05-12T10:07
финляндия
россия
фортум
украина
uniper
экономика
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper - "Юнипро", сообщила компания."Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper - Unipro - также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - приводятся в сообщении слова президента Fortum Маркуса Раурамо.Завершение процессов продажи может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов, уточняется в сообщении.В начале марта Fortum на фоне специальной военной операции РФ на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме и выполнении обязанности перед клиентами. А в начале мая сообщил, что в результате переоценки спишет 2,1 миллиарда евро активов, связанные с деятельностью компании в России, что составляет более трети стоимости его чистых активов в стране.Fortum - финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия. Помимо Финляндии, работает в Германии, странах Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум". Помимо этого международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 гигаватта.
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финляндия, россия, фортум, украина, uniper, экономика
09:15 12.05.2022 (обновлено: 10:07 12.05.2022)
 
Fortum уходит с российского рынка

Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка

© AFP 2022 / Antti Aimo-KoivistoШтаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия
Штаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Antti Aimo-Koivisto
Штаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper - "Юнипро", сообщила компания.
"Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper - Unipro - также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - приводятся в сообщении слова президента Fortum Маркуса Раурамо.
Завершение процессов продажи может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов, уточняется в сообщении.
В начале марта Fortum на фоне специальной военной операции РФ на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме и выполнении обязанности перед клиентами. А в начале мая сообщил, что в результате переоценки спишет 2,1 миллиарда евро активов, связанные с деятельностью компании в России, что составляет более трети стоимости его чистых активов в стране.
Fortum - финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия. Помимо Финляндии, работает в Германии, странах Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум". Помимо этого международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро".
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 гигаватта.
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