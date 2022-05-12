https://ria.ru/20220512/fortum-1788045381.html

Fortum уходит с российского рынка

Fortum уходит с российского рынка - РИА Новости, 12.05.2022

Fortum уходит с российского рынка

Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:15

2022-05-12T09:15

2022-05-12T10:07

финляндия

россия

фортум

украина

uniper

экономика

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper - "Юнипро", сообщила компания."Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper - Unipro - также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - приводятся в сообщении слова президента Fortum Маркуса Раурамо.Завершение процессов продажи может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов, уточняется в сообщении.В начале марта Fortum на фоне специальной военной операции РФ на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме и выполнении обязанности перед клиентами. А в начале мая сообщил, что в результате переоценки спишет 2,1 миллиарда евро активов, связанные с деятельностью компании в России, что составляет более трети стоимости его чистых активов в стране.Fortum - финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия. Помимо Финляндии, работает в Германии, странах Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум". Помимо этого международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 гигаватта.

https://ria.ru/20220506/shell-1787286912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

финляндия, россия, фортум, украина, uniper, экономика