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FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа - РИА Новости, 12.05.2022
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FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа
FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа - РИА Новости, 12.05.2022
FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа
Странам Евросоюза в ближайшие пять лет потребуется 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:32
2022-05-12T12:31
в мире
европа
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза в ближайшие пять лет потребуется 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, пишет Financial Times.Такой бюджет заложен в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Там отмечается, что быстрый отказ от российских энергоресурсов возможен только за счет переориентирования на чистую энергию. Для этого европейские страны должны будут к 2030 году сократить энергопотребление на 13 процентов вместо планировавшихся девяти. Сделать это предполагается за счет повышения энергоэффективности, говорится в материале.Кроме того, ожидается, что Европа в ближайшие восемь лет начнет активно использовать зеленый водород — до 20 миллионов тонн в год, большую часть которых будут импортировать. По сведениям FT, документ официально представят 18 мая. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций и сейчас обсуждает шестой, предусматривающий эмбарго на российскую нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, европа, россия, цены на нефть
10:32 12.05.2022 (обновлено: 12:31 12.05.2022)
 
FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа

FT: ЕС придется потратить 195 миллиардов евро ради отказа от российских нефти и газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза в ближайшие пять лет потребуется 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, пишет Financial Times.
Такой бюджет заложен в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Там отмечается, что быстрый отказ от российских энергоресурсов возможен только за счет переориентирования на чистую энергию.
Для этого европейские страны должны будут к 2030 году сократить энергопотребление на 13 процентов вместо планировавшихся девяти. Сделать это предполагается за счет повышения энергоэффективности, говорится в материале.
Кроме того, ожидается, что Европа в ближайшие восемь лет начнет активно использовать зеленый водород — до 20 миллионов тонн в год, большую часть которых будут импортировать.
По сведениям FT, документ официально представят 18 мая.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций и сейчас обсуждает шестой, предусматривающий эмбарго на российскую нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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