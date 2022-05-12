10:32 12.05.2022 (обновлено: 12:31 12.05.2022)
FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа
FT: ЕС придется потратить 195 миллиардов евро ради отказа от российских нефти и газа
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза в ближайшие пять лет потребуется 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, пишет Financial Times.
Такой бюджет заложен в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Там отмечается, что быстрый отказ от российских энергоресурсов возможен только за счет переориентирования на чистую энергию.
Для этого европейские страны должны будут к 2030 году сократить энергопотребление на 13 процентов вместо планировавшихся девяти. Сделать это предполагается за счет повышения энергоэффективности, говорится в материале.
Кроме того, ожидается, что Европа в ближайшие восемь лет начнет активно использовать зеленый водород — до 20 миллионов тонн в год, большую часть которых будут импортировать.
По сведениям FT, документ официально представят 18 мая.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций и сейчас обсуждает шестой, предусматривающий эмбарго на российскую нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.