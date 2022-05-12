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WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран - РИА Новости, 12.05.2022
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WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран - РИА Новости, 12.05.2022
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран
Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:45
2022-05-12T15:03
в мире
европа
цены на нефть
россия
украина
евростат
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.По его словам, стоимость энергоресурсов в регионе выросла почти на 40 процентов, тогда как зарплаты остались на прежнем уровне, что, в свою очередь, привело к снижению покупательной способности населения.Как отмечают экономисты, европейцы могут отказаться от дорогостоящих покупок, но, скорее всего, захотят отправиться на пляж, где не были два года из-за пандемии.Западные страны усилии санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента.
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в мире, европа, цены на нефть, россия, украина, евростат
09:45 12.05.2022 (обновлено: 15:03 12.05.2022)
 
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран

WSJ: высокие цены на топливо и продукты могут помешать европейцам отдохнуть этим летом

© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbertПляж Порто-Джунко на Сардинии
Пляж Порто-Джунко на Сардинии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbert
Пляж Порто-Джунко на Сардинии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.

"Они надеются, что этим летом пандемия не помешает им отдохнуть на пляжах южноевропейских стран, что подстегнет местную экономику", — пояснил автор статьи.

По его словам, стоимость энергоресурсов в регионе выросла почти на 40 процентов, тогда как зарплаты остались на прежнем уровне, что, в свою очередь, привело к снижению покупательной способности населения.
Как отмечают экономисты, европейцы могут отказаться от дорогостоящих покупок, но, скорее всего, захотят отправиться на пляж, где не были два года из-за пандемии.
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Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента.
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