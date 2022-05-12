https://ria.ru/20220512/evropa-1788050833.html

WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран

WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран - РИА Новости, 12.05.2022

WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран

Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:45

2022-05-12T09:45

2022-05-12T15:03

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.По его словам, стоимость энергоресурсов в регионе выросла почти на 40 процентов, тогда как зарплаты остались на прежнем уровне, что, в свою очередь, привело к снижению покупательной способности населения.Как отмечают экономисты, европейцы могут отказаться от дорогостоящих покупок, но, скорее всего, захотят отправиться на пляж, где не были два года из-за пандемии.Западные страны усилии санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, цены на нефть, россия, украина, евростат