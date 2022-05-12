https://ria.ru/20220512/evropa-1788050833.html
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран - РИА Новости, 12.05.2022
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран
Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:45
2022-05-12T09:45
2022-05-12T15:03
в мире
европа
цены на нефть
россия
украина
евростат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573314058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc8dbc1109fb5d82e27f4f112095eb49.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Цены на энергоносители и высокие темпы инфляции могут нарушить планы европейцев на отпуск в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.По его словам, стоимость энергоресурсов в регионе выросла почти на 40 процентов, тогда как зарплаты остались на прежнем уровне, что, в свою очередь, привело к снижению покупательной способности населения.Как отмечают экономисты, европейцы могут отказаться от дорогостоящих покупок, но, скорее всего, захотят отправиться на пляж, где не были два года из-за пандемии.Западные страны усилии санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573314058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1d718bbf99900f6ae979c1bb6d487d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, цены на нефть, россия, украина, евростат
09:45 12.05.2022 (обновлено: 15:03 12.05.2022)
WSJ назвала последнюю надежду для экономик европейских стран
WSJ: высокие цены на топливо и продукты могут помешать европейцам отдохнуть этим летом