https://ria.ru/20220512/evro-1788172999.html

Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года

Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022

Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года

Рубль усиливает рост на торгах в четверг на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:26

экономика

евро

цены на нефть

доллар

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97fa118b4433ce6a4f793be8fc8267f0.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах в четверг на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 17:08 мск падает на 4,15 рубля, до 66,35.Минутами ранее евро опускался до 66 рублей ровно.Доллар дешевеет на 3,25 рубля — до 63,95.В свою очередь, российский рынок акций продолжает показывать разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 17:09 упал на 4,32 процента — до 2283,9 пункта, долларовый индекс РТС остается в плюсе на фоне сильного укрепления рубля и поднимается на 0,12 процента, до 1125,31 пункта.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евро, цены на нефть, доллар, рубль