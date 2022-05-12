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Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года
Рубль усиливает рост на торгах в четверг на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:15
2022-05-12T17:15
2022-05-12T17:26
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах в четверг на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 17:08 мск падает на 4,15 рубля, до 66,35.Минутами ранее евро опускался до 66 рублей ровно.Доллар дешевеет на 3,25 рубля — до 63,95.В свою очередь, российский рынок акций продолжает показывать разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 17:09 упал на 4,32 процента — до 2283,9 пункта, долларовый индекс РТС остается в плюсе на фоне сильного укрепления рубля и поднимается на 0,12 процента, до 1125,31 пункта.
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экономика, евро, цены на нефть, доллар, рубль
17:15 12.05.2022 (обновлено: 17:26 12.05.2022)
Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро на Мосбирже упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах в четверг на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.
Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 17:08 мск падает на 4,15 рубля, до 66,35.
Минутами ранее евро опускался до 66 рублей ровно.
Доллар дешевеет на 3,25 рубля — до 63,95.
В свою очередь, российский рынок акций продолжает показывать разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 17:09 упал на 4,32 процента — до 2283,9 пункта, долларовый индекс РТС остается в плюсе на фоне сильного укрепления рубля и поднимается на 0,12 процента, до 1125,31 пункта.