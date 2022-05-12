https://ria.ru/20220512/evakuatsiya-1788150863.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 210 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 210 человек - РИА Новости, 12.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 210 человек

Более 210 человек, включая 19 детей, эвакуированы в четверг из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:07

2022-05-12T16:07

2022-05-12T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 210 человек, включая 19 детей, эвакуированы в четверг из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В течение дня 12 мая, с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.), из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 19 детей", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия