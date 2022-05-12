https://ria.ru/20220512/es-1788210411.html

Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС

Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС - РИА Новости, 13.05.2022

Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС

Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-12T20:20

2022-05-12T20:20

2022-05-13T00:03

в мире

россия

украина

нато

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News."Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. — Прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". <... > Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины. — Прим. ред.) в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО", — отметил российский дипломат, подчеркнув, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву и в этом смысле Москва не видит видит большой разницы между ЕС и НАТО.Дипломат также добавил, что не уверен в возможности дипломатического решения ситуации в ближайшее время.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и членство Украины в блоке будет нести угрозы для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788167749.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, нато, дмитрий полянский