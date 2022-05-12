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Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС - РИА Новости, 13.05.2022
Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T20:20
2022-05-12T20:20
2022-05-13T00:03
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нато
дмитрий полянский
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News."Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. — Прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". <... > Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины. — Прим. ред.) в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО", — отметил российский дипломат, подчеркнув, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву и в этом смысле Москва не видит видит большой разницы между ЕС и НАТО.Дипломат также добавил, что не уверен в возможности дипломатического решения ситуации в ближайшее время.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и членство Украины в блоке будет нести угрозы для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, нато, дмитрий полянский
20:20 12.05.2022 (обновлено: 00:03 13.05.2022)
Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
Дипломат Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости.
Позиция России
по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил
первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.
"Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. — Прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". <... > Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины. — Прим. ред.) в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО", — отметил российский дипломат, подчеркнув, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву и в этом смысле Москва не видит видит большой разницы между ЕС и НАТО.
Дипломат также добавил, что не уверен в возможности дипломатического решения ситуации в ближайшее время.
"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", — сказал он.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и членство Украины в блоке будет нести угрозы для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.