https://ria.ru/20220512/erevan-1788202604.html

В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу

В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу - РИА Новости, 12.05.2022

В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу

Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился в Ереване, новый митинг пройдет в пятницу днем, сказал вице-спикер... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:25

2022-05-12T19:25

2022-05-12T19:25

в мире

армения

франция

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился в Ереване, новый митинг пройдет в пятницу днем, сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."Завтра снова пройдут акции неповиновения, а в 16.00 (15.00 мск) мы вновь соберемся здесь (в палаточном лагере оппозиции на площади Франции – ред.). У нас есть важное дело", - сказал Сагателян на собрании сторонников.Он также, ссылаясь на свои данные, сообщил, что ряд сотрудников полиции отказываются применять силу против протестующих и пишут заявление об уходе. В частности, вице-спикер назвал имена майора и старшего лейтенанта полиции, которые решили оставить службу.Кроме того, Сагателян обратился к международным организациям и посольствам зарубежных государств с призывом отреагировать на действия властей против демонстрантов. "Вы своим молчанием поощряете продолжение беззаконий в отношении граждан Армении. Положите конец двойным стандартам и дайте оценку реальной ситуации в Армении. В Армении сейчас нет демократии, есть диктатура одного человека, которую мы скоро уничтожим", - сказал Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

https://ria.ru/20220512/armeniya-1788146486.html

армения

франция

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика