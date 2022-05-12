Рейтинг@Mail.ru
В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/erevan-1788202604.html
В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу
В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу - РИА Новости, 12.05.2022
В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу
Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился в Ереване, новый митинг пройдет в пятницу днем, сказал вице-спикер... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:25
2022-05-12T19:25
в мире
армения
франция
нагорно-карабахская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787988475_0:81:3067:1806_1920x0_80_0_0_aa695be626913cbb7385b312223fde88.jpg
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился в Ереване, новый митинг пройдет в пятницу днем, сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."Завтра снова пройдут акции неповиновения, а в 16.00 (15.00 мск) мы вновь соберемся здесь (в палаточном лагере оппозиции на площади Франции – ред.). У нас есть важное дело", - сказал Сагателян на собрании сторонников.Он также, ссылаясь на свои данные, сообщил, что ряд сотрудников полиции отказываются применять силу против протестующих и пишут заявление об уходе. В частности, вице-спикер назвал имена майора и старшего лейтенанта полиции, которые решили оставить службу.Кроме того, Сагателян обратился к международным организациям и посольствам зарубежных государств с призывом отреагировать на действия властей против демонстрантов. "Вы своим молчанием поощряете продолжение беззаконий в отношении граждан Армении. Положите конец двойным стандартам и дайте оценку реальной ситуации в Армении. В Армении сейчас нет демократии, есть диктатура одного человека, которую мы скоро уничтожим", - сказал Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
https://ria.ru/20220512/armeniya-1788146486.html
армения
франция
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787988475_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_0ac2de30d54c5f0f081c08ed8ffc113f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика
19:25 12.05.2022
 
В Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу

Ишхан Сагателян: в Ереване завершился митинг оппозиции, новая акция пройдет пятницу

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники шествия оппозиции у здания мэрии Еревана
Участники шествия оппозиции у здания мэрии Еревана - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Участники шествия оппозиции у здания мэрии Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился в Ереване, новый митинг пройдет в пятницу днем, сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
"Завтра снова пройдут акции неповиновения, а в 16.00 (15.00 мск) мы вновь соберемся здесь (в палаточном лагере оппозиции на площади Франции – ред.). У нас есть важное дело", - сказал Сагателян на собрании сторонников.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:53
"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении
Он также, ссылаясь на свои данные, сообщил, что ряд сотрудников полиции отказываются применять силу против протестующих и пишут заявление об уходе. В частности, вице-спикер назвал имена майора и старшего лейтенанта полиции, которые решили оставить службу.
Кроме того, Сагателян обратился к международным организациям и посольствам зарубежных государств с призывом отреагировать на действия властей против демонстрантов. "Вы своим молчанием поощряете продолжение беззаконий в отношении граждан Армении. Положите конец двойным стандартам и дайте оценку реальной ситуации в Армении. В Армении сейчас нет демократии, есть диктатура одного человека, которую мы скоро уничтожим", - сказал Сагателян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
флаг Армении - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 15:49
Комиссии Армении и Азербайджана обсудят делимитацию границ
 
В миреАрменияФранцияНагорно-Карабахская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала