https://ria.ru/20220512/endoskop-1788142218.html

Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья

Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья - РИА Новости, 12.05.2022

Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья

Восемь эндоскопов на общую сумму в 115 миллионов рублей закупили для семи подмосковных медорганизаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:31

2022-05-12T15:31

2022-05-12T15:31

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Восемь эндоскопов на общую сумму в 115 миллионов рублей закупили для семи подмосковных медорганизаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в региональном минздраве."Эндоскопы применяются для диагностики органов желудочно-кишечного тракта, нижних отделов дыхательных путей и позволяют выявить на ранней стадии различные патологии, в том числе – новообразования. С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь медорганизаций на общую сумму 115 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Медицинская техника приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения на 2011-2025 годы, уточнили в министерстве."Медтехника поступит в Озерскую, Раменскую, Каширскую, Луховицкую и другие больницы", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество