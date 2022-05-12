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Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья - РИА Новости, 12.05.2022
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Новости Подмосковья
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Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья
Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья - РИА Новости, 12.05.2022
Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья
Восемь эндоскопов на общую сумму в 115 миллионов рублей закупили для семи подмосковных медорганизаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:31
2022-05-12T15:31
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Восемь эндоскопов на общую сумму в 115 миллионов рублей закупили для семи подмосковных медорганизаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в региональном минздраве."Эндоскопы применяются для диагностики органов желудочно-кишечного тракта, нижних отделов дыхательных путей и позволяют выявить на ранней стадии различные патологии, в том числе – новообразования. С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь медорганизаций на общую сумму 115 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Медицинская техника приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения на 2011-2025 годы, уточнили в министерстве."Медтехника поступит в Озерскую, Раменскую, Каширскую, Луховицкую и другие больницы", - добавили в сообщении.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:31 12.05.2022
 

Эндоскопы на 115 млн рублей закуплены для медорганизаций Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Восемь эндоскопов на общую сумму в 115 миллионов рублей закупили для семи подмосковных медорганизаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в региональном минздраве.
"Эндоскопы применяются для диагностики органов желудочно-кишечного тракта, нижних отделов дыхательных путей и позволяют выявить на ранней стадии различные патологии, в том числе – новообразования. С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь медорганизаций на общую сумму 115 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Обследование в Центре спортивной медицины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:19Новости Подмосковья
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины
Медицинская техника приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения на 2011-2025 годы, уточнили в министерстве.
"Медтехника поступит в Озерскую, Раменскую, Каширскую, Луховицкую и другие больницы", - добавили в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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