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Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 12.05.2022
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Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть
Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 12.05.2022
Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что странам ЕС все-таки удастся достичь согласия по вопросу введения эмбарго на российскую... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:27
2022-05-12T23:27
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
венгрия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что странам ЕС все-таки удастся достичь согласия по вопросу введения эмбарго на российскую нефть.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Боррель утверждает, что сейчас Венгрия, которая не идет на эмбарго на импорт нефти из РФ, все же согласна с тем, что необходимо отказаться от энергозависимости от России, однако вопрос заключается в том, как это сделать. По его словам, страны, которые сейчас высказываются против немедленного отказа от российского топлива, имеют на это "объективные причины"."В итоге, я уверен, мы достигнем согласия, но это не так легко. Одно дело объявить о консенсусе, другое дело выстроить его", - заявил Боррель в интервью телеканалу CNBC.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель, венгрия, дмитрий биричевский
23:27 12.05.2022
 
Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть

Глава евродипломатии Боррель уверен, что ЕС договорится об эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что странам ЕС все-таки удастся достичь согласия по вопросу введения эмбарго на российскую нефть.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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Боррель утверждает, что сейчас Венгрия, которая не идет на эмбарго на импорт нефти из РФ, все же согласна с тем, что необходимо отказаться от энергозависимости от России, однако вопрос заключается в том, как это сделать. По его словам, страны, которые сейчас высказываются против немедленного отказа от российского топлива, имеют на это "объективные причины".
"В итоге, я уверен, мы достигнем согласия, но это не так легко. Одно дело объявить о консенсусе, другое дело выстроить его", - заявил Боррель в интервью телеканалу CNBC.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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РоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельВенгрияДмитрий Биричевский
 
 
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