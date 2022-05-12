https://ria.ru/20220512/ekvador-1788049677.html
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера - РИА Новости, 12.05.2022
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера
Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:59
2022-05-12T10:59
2022-05-12T11:00
туризм
туризм
эквадор
новости - туризм
туристы
галапагос
сантьяго (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95383/76/953837631_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_efd7eba8a4fc92e9c87be9f10d78e67f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны.Судно находилось к северо-западу от острова Сантьяго, говорится в посте в Twitter."Катамаран сообщил о пожаре. Военно-морские силы Эквадора предприняли необходимые меры, направив туда находившееся поблизости судно, чтобы спасти 15 пассажиров и десять членов экипажа", — рассказали военные.Туристический катер затонул. Спасенные были доставлены в порт для оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20220512/elets-1787927710.html
эквадор
галапагос
сантьяго (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95383/76/953837631_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_fa66aac3ec59f9691bdfa4f6fb1251d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, эквадор, новости - туризм, туристы, галапагос, сантьяго (город)
10:59 12.05.2022 (обновлено: 11:00 12.05.2022)
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера
На Галапагосах с загоревшегося катера спасли двадцать пять пассажиров
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны.
Судно находилось к северо-западу от острова Сантьяго, говорится в посте в Twitter.
"Катамаран сообщил о пожаре. Военно-морские силы Эквадора предприняли необходимые меры, направив туда находившееся поблизости судно, чтобы спасти 15 пассажиров и десять членов экипажа", — рассказали военные.
Туристический катер затонул. Спасенные были доставлены в порт для оказания медицинской помощи.