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На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера - РИА Новости, 12.05.2022
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера
Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:59
2022-05-12T11:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны.Судно находилось к северо-западу от острова Сантьяго, говорится в посте в Twitter."Катамаран сообщил о пожаре. Военно-морские силы Эквадора предприняли необходимые меры, направив туда находившееся поблизости судно, чтобы спасти 15 пассажиров и десять членов экипажа", — рассказали военные.Туристический катер затонул. Спасенные были доставлены в порт для оказания медицинской помощи.
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туризм, эквадор, новости - туризм, туристы, галапагос, сантьяго (город)
10:59 12.05.2022 (обновлено: 11:00 12.05.2022)
 
На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера

На Галапагосах с загоревшегося катера спасли двадцать пять пассажиров

© Фото : Poseidon ExpeditionsГалапагосские острова
Галапагосские острова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Poseidon Expeditions
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны.
Судно находилось к северо-западу от острова Сантьяго, говорится в посте в Twitter.
"Катамаран сообщил о пожаре. Военно-морские силы Эквадора предприняли необходимые меры, направив туда находившееся поблизости судно, чтобы спасти 15 пассажиров и десять членов экипажа", — рассказали военные.
Туристический катер затонул. Спасенные были доставлены в порт для оказания медицинской помощи.
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