https://ria.ru/20220512/ekvador-1788049677.html

На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера

На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера - РИА Новости, 12.05.2022

На Галапагосах спасли туристов с загоревшегося в море прогулочного катера

Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:59

2022-05-12T10:59

2022-05-12T11:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять пассажиров спасены с загоревшегося туристического катера у Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, сообщили ВМС страны.Судно находилось к северо-западу от острова Сантьяго, говорится в посте в Twitter."Катамаран сообщил о пожаре. Военно-морские силы Эквадора предприняли необходимые меры, направив туда находившееся поблизости судно, чтобы спасти 15 пассажиров и десять членов экипажа", — рассказали военные.Туристический катер затонул. Спасенные были доставлены в порт для оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20220512/elets-1787927710.html

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Мария Селиванова

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