https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

Обратный эффект: в Кремле оценили последствия удара по экономике

Обратный эффект: в Кремле оценили последствия удара по экономике - РИА Новости, 12.05.2022

Обратный эффект: в Кремле оценили последствия удара по экономике

Западные санкции провоцируют глобальный кризис, заявил Владимир Путин на видеосовещании по экономическим вопросам. Ограничения бьют прежде всего по карманам... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:05

2022-05-12T20:05

2022-05-12T21:00

экономика

цены на нефть

латинская америка

евросоюз

санкции в отношении россии

оон

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Красикова. Западные санкции провоцируют глобальный кризис, заявил Владимир Путин на видеосовещании по экономическим вопросам. Ограничения бьют прежде всего по карманам европейцев. Инфляция обновляет исторические рекорды. Следом растут цены в беднейших странах мира, которые уже захлестнул голод.Наказали сами себяВ ЕС готовят шестой пакет антироссийских санкций. Между тем предыдущие ограничения уже "сработали". Правда, не так, как планировалось."Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам. По собственным экономикам. По благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых. В целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше одиннадцати процентов", — заявил Владимир Путин.Дерево и пиломатериалы ввозили в ЕС из России. То же самое — с арматурой, металлическими изделиями, продуктами питания. Теперь этого на европейском рынке либо нет совсем, либо очень не хватает."В результате растет себестоимость строительства, полупроводников и техники. Для их производства использовали наше сырье. ЕС грозят проблемы с урожаем из-за нехватки удобрений и зерна для засева, которое тоже российское", — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Угроза всему мируСложившаяся ситуация серьезно ударила по карманам простых европейцев. Еще больше раскошелиться их вынудит подорожавшая электроэнергия, которую закладывают в цену товаров. Она, в свою очередь, зависит от нефтяных и газовых котировок, стоимости угля. Плюс расходы на логистику, еще не восстановившуюся с начала пандемии."По этим позициям Россия — ключевой поставщик для Евросоюза. Твердое топливо уже под запретом во многих странах ЕС. На черное золото грозят наложить эмбарго. Однако даже просто намерения привели к подорожанию энергоресурсов", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Как результат — цены на товары резко взлетели. Такого европейцы не видели с восьмидесятых.Приемлемый в Евросоюзе уровень инфляции — один-полтора процента. Сейчас в Германии семь с половиной. В Греции, Италии, Франции — около десяти. В других странах — 15-16."А если в ЕС решат конфисковать золотовалютные резервы России, то природный газ просто перестанет поступать в Европу. Это грозит региону катастрофой", — предупреждает Михаил Коган.Последствия западных рестрикций ощутят на себе все: Западная и Восточная Европа, Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия. По оценкам ООН, многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки уже на грани продовольственной катастрофы из-за резкого роста цен на продукты и энергоносители, грядущего дефицита зерна и удобрений. В некоторых городах — топливные бунты.Вину за это Владимир Путин целиком и полностью возложил на элиты западных стран, поставившие политические амбиции превыше интересов всего остального мира. Дело в том, что Россия — основной экспортер продукции АПК на мировой рынок."Из-за санкций страна не может торговать в прежних объемах. Ограничения очень серьезно и потенциально необратимо могут сказаться на экономике еврозоны, которая сейчас погружается в глубокую рецессию. А следом потянет за собой другие государства", — говорит Артем Деев.Дивиденды от санкцийПри этом Россия, напротив, уверенно справляется с внешними вызовами, отметил Владимир Путин. Отечественные компании занимают ниши, освободившиеся после ухода с рынка иностранцев. Особенно это касается производства товаров повседневного спроса, промышленного и сервисного оборудования, строительной и сельскохозяйственной техники.К тому же в этом году ожидают хороший урожай. По предварительной оценке, сбор зерна составит 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. "Если так произойдет, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", — сказал президент.В России уже постепенно замедляется инфляция. В апреле темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост опустился до 0,1 процента.В то время как цены снижаются, казна пополняется. За январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей. И это притом что расходы заметно увеличились.Укрепляется курс рубля: он показывает лучшую динамику среди всех валют мира, сообщает Bloomberg. По оценкам экспертов, сказались своевременные и эффективные меры правительства и ЦБ.Новые условияВпрочем, как подчеркнул Путин, остаются моменты, которые требуют особого внимания."Внутренний спрос отстает от прошлогодних значений. Продолжает сокращаться объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. Такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020-2021 годов", — отметил президент.Еще один показатель, который требует внимания, — доходы населения. Для их роста необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Первые шаги в этом направлении уже сделали: в марте решили расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми.Кроме того, правительство окажет поддержку регионам. Проведут реструктуризацию долгов, предоставят кредиты из федерального бюджета. Системообразующим предприятиям выделят средства под гарантии ВЭБа — речь идет о сумме более полутора триллионов рублей.

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, латинская америка, евросоюз, санкции в отношении россии, оон, центральный банк рф (цб рф), россия, европа