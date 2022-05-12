https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788143684.html
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло - РИА Новости, 12.05.2022
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:38
2022-05-12T15:38
2022-05-12T15:40
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пособие по безработице
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 203 тысячи, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, наоборот, снижения показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 202 тысяч с 200 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,25 тысячи - до 192,75 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 188,5 тысяч с 188 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 апреля, упало на 44 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,343 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,387 миллиона с 1,384 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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в мире, сша, пособие по безработице, министерство труда сша
15:38 12.05.2022 (обновлено: 15:40 12.05.2022)
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло
Минтруда США: число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 203 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, наоборот, снижения показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 202 тысяч с 200 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,25 тысячи - до 192,75 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 188,5 тысяч с 188 тысяч.
Общее количество получающих пособие по безработице в США
за неделю, завершившуюся 30 апреля, упало на 44 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,343 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,387 миллиона с 1,384 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США
. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.