https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788143684.html

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло - РИА Новости, 12.05.2022

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:38

2022-05-12T15:38

2022-05-12T15:40

в мире

сша

пособие по безработице

министерство труда сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 203 тысячи, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, наоборот, снижения показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 202 тысяч с 200 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,25 тысячи - до 192,75 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 188,5 тысяч с 188 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 апреля, упало на 44 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,343 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,387 миллиона с 1,384 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

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в мире, сша, пособие по безработице, министерство труда сша