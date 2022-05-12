https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788131487.html

Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость

Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость - РИА Новости, 12.05.2022

Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость

Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:59

2022-05-12T14:59

2022-05-12T15:00

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по ее поддержке."Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур, проверок и требований, перенастройка производств за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщение товарного рынка и снятие ограничений на пути импорта, а также реализация комплексов мер в отдельных отраслях экономики", - рассказал он.При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются. В их числе он назвал разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта и высокую потребность компаний в оборотных средствах.

https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)