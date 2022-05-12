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Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость - РИА Новости, 12.05.2022
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Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость - РИА Новости, 12.05.2022
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость
Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:59
2022-05-12T15:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по ее поддержке."Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур, проверок и требований, перенастройка производств за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщение товарного рынка и снятие ограничений на пути импорта, а также реализация комплексов мер в отдельных отраслях экономики", - рассказал он.При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются. В их числе он назвал разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта и высокую потребность компаний в оборотных средствах.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:59 12.05.2022 (обновлено: 15:00 12.05.2022)
 
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость

Глава Минэкономразвития Решетников: российская экономика демонстрирует устойчивость

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.
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По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по ее поддержке.
"Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур, проверок и требований, перенастройка производств за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщение товарного рынка и снятие ограничений на пути импорта, а также реализация комплексов мер в отдельных отраслях экономики", - рассказал он.
При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются. В их числе он назвал разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта и высокую потребность компаний в оборотных средствах.
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