https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788131487.html
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость - РИА Новости, 12.05.2022
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость
Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:59
2022-05-12T14:59
2022-05-12T15:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по ее поддержке."Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур, проверок и требований, перенастройка производств за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщение товарного рынка и снятие ограничений на пути импорта, а также реализация комплексов мер в отдельных отраслях экономики", - рассказал он.При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются. В их числе он назвал разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта и высокую потребность компаний в оборотных средствах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:59 12.05.2022 (обновлено: 15:00 12.05.2022)
Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость
Глава Минэкономразвития Решетников: российская экономика демонстрирует устойчивость
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ
.
По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по ее поддержке.
"Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур, проверок и требований, перенастройка производств за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщение товарного рынка и снятие ограничений на пути импорта, а также реализация комплексов мер в отдельных отраслях экономики", - рассказал он.
При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются. В их числе он назвал разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта и высокую потребность компаний в оборотных средствах.