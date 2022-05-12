Рейтинг@Mail.ru
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788116869.html
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 12.05.2022
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:11
2022-05-12T14:28
экономика
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников."Следующее направление, которому мы уделяем особое внимание, ‒ это мониторинг ситуации на рынке труда. В целом здесь ситуация остается стабильной, она пока развивается по благоприятному сценарию", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.При этом, по словам министра, правительство РФ предусмотрело дополнительные программы, связанные с опережающим обучением сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Также есть возможность направить их на временные работы, переобучение или повышение квалификации. На эти цели регионам дополнительно выделено 39 миллиардов рублей.В соответствии с данными Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%.
https://ria.ru/20220512/tsentrobank-1788111903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1304:2047:2839_1920x0_80_0_0_af68f54f748dc4e97393cad486d5cf84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
14:11 12.05.2022 (обновлено: 14:28 12.05.2022)
 
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России

Решетников: ситуация на рынке труда в России остается стабильной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников.
"Следующее направление, которому мы уделяем особое внимание, ‒ это мониторинг ситуации на рынке труда. В целом здесь ситуация остается стабильной, она пока развивается по благоприятному сценарию", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.
При этом, по словам министра, правительство РФ предусмотрело дополнительные программы, связанные с опережающим обучением сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Также есть возможность направить их на временные работы, переобучение или повышение квалификации. На эти цели регионам дополнительно выделено 39 миллиардов рублей.
В соответствии с данными Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:52
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала