https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788116869.html
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 12.05.2022
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:11
2022-05-12T14:11
2022-05-12T14:28
экономика
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников."Следующее направление, которому мы уделяем особое внимание, ‒ это мониторинг ситуации на рынке труда. В целом здесь ситуация остается стабильной, она пока развивается по благоприятному сценарию", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.При этом, по словам министра, правительство РФ предусмотрело дополнительные программы, связанные с опережающим обучением сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Также есть возможность направить их на временные работы, переобучение или повышение квалификации. На эти цели регионам дополнительно выделено 39 миллиардов рублей.В соответствии с данными Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%.
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экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
14:11 12.05.2022 (обновлено: 14:28 12.05.2022)
Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России
Решетников: ситуация на рынке труда в России остается стабильной