https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788116869.html

Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России

Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России - РИА Новости, 12.05.2022

Решетников дал позитивную оценку ситуации на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:11

2022-05-12T14:11

2022-05-12T14:28

экономика

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной и развивается по благоприятному сценарию, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников."Следующее направление, которому мы уделяем особое внимание, ‒ это мониторинг ситуации на рынке труда. В целом здесь ситуация остается стабильной, она пока развивается по благоприятному сценарию", - сказал Решетников на совещании по экономическим вопросам у президента РФ.При этом, по словам министра, правительство РФ предусмотрело дополнительные программы, связанные с опережающим обучением сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Также есть возможность направить их на временные работы, переобучение или повышение квалификации. На эти цели регионам дополнительно выделено 39 миллиардов рублей.В соответствии с данными Росстата, уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%.

https://ria.ru/20220512/tsentrobank-1788111903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)