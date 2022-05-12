https://ria.ru/20220512/ekonomika-1787987880.html

Дом дешевле квартиры. Как меняются цены на стройматериалы

Дом дешевле квартиры. Как меняются цены на стройматериалы - РИА Новости, 12.05.2022

Дом дешевле квартиры. Как меняются цены на стройматериалы

Весной строительные материалы резко подорожали, в некоторых категориях — до 200%. Впрочем, проектировщики частных домов успокаивают: после апрельского отскока... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:00

2022-05-12T08:00

2022-05-12T14:38

экономика

жилье

россия

китай

красноярский край

синергия

строительство

санкции

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Весной строительные материалы резко подорожали, в некоторых категориях — до 200%. Впрочем, проектировщики частных домов успокаивают: после апрельского отскока цены на "коробку" практически вернулись к прежнему уровню. РИА Новости разбиралось в ситуации.Рекордные сметыНа фоне санкций, повышения ключевой ставки до 20% и падения рубля цены на стройматериалы увеличились в среднем на 50%, а себестоимость строительства — на 30%, подсчитали эксперты из "СтройКрафта".Среди рекордсменов роста инженерное оборудование (прибавило до 200%), расходные и отделочные материалы (до 120%). Если раньше при строительстве жилого дома себестоимость квадратного метра составляла около 60 тысяч рублей за метр, то к концу марта она увеличилась до 80 тысяч. В жилье комфорткласса цены на квадратный метр поднялись с 80 до 100 тысяч рублей.Рядовые россияне тоже забили тревогу. Например, в Красноярском крае жаловались, что монтажная пена подорожала с 320 до 700 рублей. Мешок цемента в декабре продавали за 354 рубля, в конце марта — за 395. Цены на гвозди и саморезы взлетели на 30%. Жители Волгоградской области говорят, что еще в начале февраля штуцер для шланга можно было купить за 50 рублей, а к апрелю его стоимость достигла 500 рублей.Межотраслевая ассоциация саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования "Синергия" в марте провела опрос среди топ-менеджеров тысячи российских компаний, четверть из которых представляли Москву и Московскую область.Согласно полученным данным, 40% фирм заморозили строительство на неопределенный срок, потому что поставщики отказались отпускать предоплаченные материалы по прежним ценам.Еще 29% компаний остановили новые стройки, чтобы бросить все силы на те проекты, которые уже были близки к завершению. Цены росли так быстро, что строители просто не успевали составлять сметы.Но уже в апреле участники рынка стали понемногу привыкать к новым экономическим условиям. Цены удалось заморозить, а кое-где даже сбить до уровня конца прошлого года.Цена крыши над головойПодорожание стройматериалов захлестнуло Россию еще в 2021-м. Пандемия коронавируса и переход на удаленку привели к тому, что многие россияне и граждане ЕС захотели жить в собственных домах, а не в квартирах. В результате на европейском рынке стоимость досок взлетела до 400-450 евро за кубометр. Стремясь подзаработать, российские поставщики направили товар туда, из-за чего на внутреннем рынке сформировался дефицит в размере шести миллионов кубометров и цены тоже поползли вверх.В августе 2021-го доска стоила 37 тысяч рублей за кубометр, что на 20% больше, чем годом ранее. Но это в пик строительного сезона. Уже в сентябре дерево подешевело, а к декабрю цена упала до 20 тысяч рублей за кубометр. По итогам 2021-го каркасные дома подорожали на 20-25% по сравнению с 2020-м.С февраля 2022-го против России ввели санкции, которые затруднили поставки досок на мировой рынок. Европейцы не хотят покупать российское дерево. Китай готов, но есть серьезные проблемы с доставкой. Из России ушли международные логистические компании и забрали с собой свои емкости. Теперь стране не хватает около 50 тысяч контейнеров, а взять их пока неоткуда. Это плохая новость для тех, кто продавал дерево за границу. У желающих купить его внутри России, наоборот, все хорошо: дефицита не будет.В итоге, по подсчетам специалистов, тепловой контур частного заводского каркасного дома сейчас обойдется всего на 15% дороже, чем в 2021-м, хотя в марте предсказывали рост на 25%. Стоимость фундамента практически не изменилась (цена бетона выросла на 10%, а арматуры — упала на 25%). За стены придется заплатить на 15% больше, чем годом ранее (рост обеспечили утеплитель и изоляционные материалы). Кровля тоже подорожала на 15%, потому что некоторые ее компоненты либо доставляли из стран Запада, либо производили в России с применением европейских комплектующих.Относительно небольшой итоговый рост цен объясняется тем, что резкий скачок пришелся на 2021-й. Это хорошо видно не только на примере деревянных, но и газобетонных домов, подчеркивает сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. В прошлом августе цены на этот материал взлетели на 70%, а в 2022-м — только на 10-15%."При этом мы не ожидаем какого-то колоссального строительного бума. Во-первых, многие боятся потерять часть заработка или вовсе лишиться заказов. Во-вторых, брать кредит на возведение частного дома под 17-20% может только неисправимый оптимист, ведь на покупку квартиры льготную ипотеку выдают под 9%", — объясняет Юрлова.По данным Ассоциации деревянного домостроения, в мае 2022-го тепловой контур заводского каркасного дома обойдется в 50-55 тысяч рублей за квадратный метр. Здание из клееного бруса — примерно в 65 тысяч за квадратный метр (из-за иностранного клея он будет на 15 тысяч дороже, чем год назад), столько же нужно отдать за газобетонное жилье (рост за год — 20%). За эти деньги заказчик получит полностью готовый дом с фундаментом, окнами и дверьми, но без отделки, электричества и водоснабжения.Отделочный кризисПо оценкам экспертов, стоимость отделочных работ будет зависеть от желаний владельца дома и его финансовых возможностей. Нужно быть готовым к тому, что ценник сравняется с суммой, которую до этого выложили за тепловой контур.С начала года так называемые сыпучие строительные материалы подорожали всего на 15%, а инженерные коммуникации подскочили в цене в два-три раза. Проблема в том, что многочисленные выключатели, предохранители, трубы, краны и прочее делали или в странах коллективного Запада, или в России, но с участием европейцев. Теперь такая продукция в дефиците."Иностранные производители уходят, магазины распродают их последние товары, которые еще есть на складах. Российские и китайские аналоги уступают по качеству, но и они дорожают, замещая собой освободившиеся сегменты рынка в среднем и верхнем ценовом диапазоне. Пока им нет альтернативы", — говорит мастер по ремонту Дмитрий Лиховидюк.В феврале набор сантехники среднего качества из труб, батарей, кранов и гребенки обходился в 100 тысяч рублей, а в конце апреля он же стоил 200 тысяч. По словам Лиховидюка, цены растут каждый год, но только в 2022-м взлет был настолько стремительным.Те европейские производители, которые не отказались от сотрудничества с российскими компаниями, поставляют товары по значительно более высоким ценам. Прежде всего это связано с возросшим спросом и усложнившейся логистикой. Стоимость фуры из Италии увеличилась с 3,7 тысячи евро в начале года до почти восьми тысяч в апреле, отмечает генеральный директор ТК "Каширский двор" Борис Сидоров."Некоторые строительные компании даже остановили продажи квартир с отделкой: переживают, что через год или два не уложатся в ценник или не найдут те материалы, которые планировали использовать", — объясняет эксперт.Тяжелее всего с инженерными системами. Отечественные производители не смогут оперативно покрыть весь внутренний спрос, однако переговоры уже идут с Турцией, Индией и Китаем. По прогнозу Бориса Сидорова, пик дефицита придется на лето: запасы закончатся в июне, а поставки из стран, которые не присоединились к санкциям, начнутся примерно в августе. Впрочем, к тому времени можно ожидать развертывания новых производств в России.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html

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китай

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экономика, жилье, россия, китай, красноярский край, синергия, строительство, санкции