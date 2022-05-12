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Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html
Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей
Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей - РИА Новости, 12.05.2022
Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей
Власти Египта планируют увеличить выплаты компаниям за привлечение иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:15
2022-05-12T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
южный синай (мухафаза)
ассоциация туроператоров россии (атор)
egypt air
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Египта планируют увеличить выплаты компаниям за привлечение иностранных туристов, сообщает АТОР.Условия программы стимулирования полетов, которая продлена до 30 апреля 2023 года, будут временно изменены в отношении двух аэропортов: Шарм-эш-Шейха, расположенного на Южном Синае, и Марса-Алам, который находится в 275 километрах от Хургады.С мая и до 30 сентября зарубежным авиакомпаниям и туроператорам, которые привезут отдыхающих именно в эти воздушные гавани, заплатят больше при меньшей загрузке рейсов. Для Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама требуемый коэффициент заполняемости самолета снижен с 70 до 65 процентов. За каждый такой рейс сумма субсидии будет увеличена на 500 долларов.Сейчас программой стимулирования полетов в Египте предусмотрены выплаты за доставку иностранных гостей во все курортные аэропорты на Красном море. Размер субсидий составляет от 1,5 до 3,5 тысячи долларов и зависит от пункта назначения, количества рейсов (не менее двух в неделю) и загрузки борта.Из РФ в Шарм-эш-Шейх летают туроператоры "Библио-Глобус" в сотрудничестве с российской авиакомпанией Red Wings и FUN&amp;SUN (бывший "TUI Россия") на рейсах египетского нацперевозчика Egypt Air.Минимальная стоимость недельного отдыха на южносинайском курорте в отеле категории четыре звезды на "все включено" составляет 55 тысяч рублей на двоих.
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египет
шарм-эш-шейх
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туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), egypt air, туристы
12:15 12.05.2022
 
Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей

В Египте увеличат субсидии туроператорам за рейсы в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама

© Depositphotos / Olga355Район бухты Шаркс бей
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / Olga355
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Египта планируют увеличить выплаты компаниям за привлечение иностранных туристов, сообщает АТОР.
Условия программы стимулирования полетов, которая продлена до 30 апреля 2023 года, будут временно изменены в отношении двух аэропортов: Шарм-эш-Шейха, расположенного на Южном Синае, и Марса-Алам, который находится в 275 километрах от Хургады.
С мая и до 30 сентября зарубежным авиакомпаниям и туроператорам, которые привезут отдыхающих именно в эти воздушные гавани, заплатят больше при меньшей загрузке рейсов. Для Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама требуемый коэффициент заполняемости самолета снижен с 70 до 65 процентов. За каждый такой рейс сумма субсидии будет увеличена на 500 долларов.
Сейчас программой стимулирования полетов в Египте предусмотрены выплаты за доставку иностранных гостей во все курортные аэропорты на Красном море. Размер субсидий составляет от 1,5 до 3,5 тысячи долларов и зависит от пункта назначения, количества рейсов (не менее двух в неделю) и загрузки борта.
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Минимальная стоимость недельного отдыха на южносинайском курорте в отеле категории четыре звезды на "все включено" составляет 55 тысяч рублей на двоих.
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