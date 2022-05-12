https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html

Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей

Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей - РИА Новости, 12.05.2022

Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей

Власти Египта планируют увеличить выплаты компаниям за привлечение иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:15

2022-05-12T12:15

2022-05-12T12:15

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египет

шарм-эш-шейх

южный синай (мухафаза)

ассоциация туроператоров россии (атор)

egypt air

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Египта планируют увеличить выплаты компаниям за привлечение иностранных туристов, сообщает АТОР.Условия программы стимулирования полетов, которая продлена до 30 апреля 2023 года, будут временно изменены в отношении двух аэропортов: Шарм-эш-Шейха, расположенного на Южном Синае, и Марса-Алам, который находится в 275 километрах от Хургады.С мая и до 30 сентября зарубежным авиакомпаниям и туроператорам, которые привезут отдыхающих именно в эти воздушные гавани, заплатят больше при меньшей загрузке рейсов. Для Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама требуемый коэффициент заполняемости самолета снижен с 70 до 65 процентов. За каждый такой рейс сумма субсидии будет увеличена на 500 долларов.Сейчас программой стимулирования полетов в Египте предусмотрены выплаты за доставку иностранных гостей во все курортные аэропорты на Красном море. Размер субсидий составляет от 1,5 до 3,5 тысячи долларов и зависит от пункта назначения, количества рейсов (не менее двух в неделю) и загрузки борта.Из РФ в Шарм-эш-Шейх летают туроператоры "Библио-Глобус" в сотрудничестве с российской авиакомпанией Red Wings и FUN&SUN (бывший "TUI Россия") на рейсах египетского нацперевозчика Egypt Air.Минимальная стоимость недельного отдыха на южносинайском курорте в отеле категории четыре звезды на "все включено" составляет 55 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

египет

шарм-эш-шейх

южный синай (мухафаза)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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