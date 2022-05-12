Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв
Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в нижегородской Выксе, был трезв
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате трое детей были госпитализированы: две 8-летних девочки - с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга, 15-летняя девочка-подросток – с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым перелом малоберцовой кости. Еще один пострадавший – 9-летний мальчик – получил ушиб колена и был отпущен домой. Предполагаемый виновник ДТП был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
"Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв. Стаж вождения у него составляет 10 месяцев. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
Сейчас водитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточнили в пресс-службе, сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлено 3 административных материала: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
Кроме того, в ведомстве добавили, что вечером к врачам обратился еще один, уже пятый пострадавший в ДТП – мальчик 2013 года. Ребенок получил ушибы. После осмотра его отпустили домой.