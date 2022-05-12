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Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв - РИА Новости, 12.05.2022
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Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв
Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв - РИА Новости, 12.05.2022
Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв
Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:45
2022-05-12T15:45
происшествия
авто
россия
выкса
гибдд мвд рф
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате трое детей были госпитализированы: две 8-летних девочки - с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга, 15-летняя девочка-подросток – с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым перелом малоберцовой кости. Еще один пострадавший – 9-летний мальчик – получил ушиб колена и был отпущен домой. Предполагаемый виновник ДТП был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Сейчас водитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как уточнили в пресс-службе, сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлено 3 административных материала: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).Кроме того, в ведомстве добавили, что вечером к врачам обратился еще один, уже пятый пострадавший в ДТП – мальчик 2013 года. Ребенок получил ушибы. После осмотра его отпустили домой.
https://ria.ru/20220512/dtp-1788031284.html
россия
выкса
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Момент наезда автомобиля на детей в Выксе
Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, россия, выкса, гибдд мвд рф, нижегородская область
15:45 12.05.2022
 
Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв

Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в нижегородской Выксе, был трезв

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате трое детей были госпитализированы: две 8-летних девочки - с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга, 15-летняя девочка-подросток – с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым перелом малоберцовой кости. Еще один пострадавший – 9-летний мальчик – получил ушиб колена и был отпущен домой. Предполагаемый виновник ДТП был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
"Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв. Стаж вождения у него составляет 10 месяцев. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
Сейчас водитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточнили в пресс-службе, сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлено 3 административных материала: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
Кроме того, в ведомстве добавили, что вечером к врачам обратился еще один, уже пятый пострадавший в ДТП – мальчик 2013 года. Ребенок получил ушибы. После осмотра его отпустили домой.
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ПроисшествияАвтоРоссияВыксаГИБДД МВД РФНижегородская область
 
 
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