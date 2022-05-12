https://ria.ru/20220512/dtp-1788145568.html

Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв

Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв - РИА Новости, 12.05.2022

Водитель, сбивший группу детей на пешеходном переходе в Выксе, был трезв

Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:45

2022-05-12T15:45

2022-05-12T15:45

происшествия

авто

россия

выкса

гибдд мвд рф

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей группу школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, был трезв в момент ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате трое детей были госпитализированы: две 8-летних девочки - с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга, 15-летняя девочка-подросток – с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым перелом малоберцовой кости. Еще один пострадавший – 9-летний мальчик – получил ушиб колена и был отпущен домой. Предполагаемый виновник ДТП был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Сейчас водитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как уточнили в пресс-службе, сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлено 3 административных материала: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).Кроме того, в ведомстве добавили, что вечером к врачам обратился еще один, уже пятый пострадавший в ДТП – мальчик 2013 года. Ребенок получил ушибы. После осмотра его отпустили домой.

https://ria.ru/20220512/dtp-1788031284.html

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выкса

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на детей в Выксе Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 2022-05-12T15:45 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, россия, выкса, гибдд мвд рф, нижегородская область