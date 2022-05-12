05:36 12.05.2022 (обновлено: 11:10 12.05.2022)
Число пострадавших в ДТП на острове Русском увеличилось до четырех человек
Число пострадавших в ДТП на острове Русском во Владивостоке увеличилось до четырех человек
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краю ДТП на трассе "Седанка-Патрокл" во Владивостоке
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Число пострадавших в аварии из четырех иномарок, произошедшей в среду возле кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, выросло до четырех, сообщает в четверг УМВД РФ по Приморскому краю.
Накануне полиция сообщала, что 73-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево на острове Русском во Владивостоке не уступил дорогу Honda Fit, двигавшемуся во встречном направлении. От удара девушка-водитель Honda Fit потеряла управление и столкнулась с ехавшей попутно Toyota Corolla Axio, после чего врезалась в припаркованный Toyota Prius. Полиция отмечала, что пострадали водитель и пассажирка Toyota Corolla Axio. Водитель госпитализирован.
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краю ДТП на трассе "Седанка-Патрокл" во Владивостоке
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краю
ДТП на трассе "Седанка-Патрокл" во Владивостоке
"Число пострадавших участников автоаварии в поселке Аякс во Владивостоке увеличилось до четырех человек. Пострадавшие — водители Toyota Corolla Axio (29-летний мужчина) и Honda Fit (26-летняя девушка), пассажир Toyota Corolla Axio (27-летняя женщина), а также пассажирка Honda Fit (21-летняя девушка)", — сообщает полиция.
В соцсетях опубликовано видео момента ДТП, снятое на видеорегистратор Honda Fit. На нем видно, как иномарка движется по главной дороге, когда перед ней на развороте выезжает, не уступив дорогу, Toyota Land Cruiser Prado. Из-за удара о внедорожник автомобиль Honda Fit отбрасывает на движущуюся рядом машину такси.