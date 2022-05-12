Развитие рынка дронов может замедлиться на пару лет, считает Aeronet
Борис Алешин: развитие рынка дронов в России может замедлиться на пару лет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат в цехе АО "Кронштадт" в городе Дубна
Беспилотный летательный аппарат в цехе АО "Кронштадт" в городе Дубна. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Развитие российского рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов) из-за ситуации в мире может замедлиться на пару лет, заявил РИА Новости руководитель рынка Aeronet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Алешин.
Отвечая на вопрос агентства, как изменится рынок беспилотников в РФ в ближайшем будущем, Алешин сказал, что он будет меняться медленно. "Все же много вопросов не решено. Считаю, что оптимистичный взгляд - что мы к 2026 году будем иметь рынок в 240 миллиардов рублей по аэрологистике". Отвечая на уточняющий вопрос, на сколько замедлится рынок, он сказал: "На пару лет будет сдвижка вправо".
По его мнению, на российском рынке будут востребованы беспилотники всех типов. "Чем больше летательный аппарат везет грузов, тем он будет более востребованный", - сказал Алешин. Он также отметил, что большая часть комплектующих для дронов может производиться на территории РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.