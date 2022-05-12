https://ria.ru/20220512/drony-1788145178.html

Комплектующие для дронов могут производиться в России, считает Aeronet

Комплектующие для дронов могут производиться в России, считает Aeronet - РИА Новости, 12.05.2022

Комплектующие для дронов могут производиться в России, считает Aeronet

Большая часть комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов) может производиться на территории России - могут быть проблемы с двигателями,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:43

2022-05-12T15:43

2022-05-12T15:45

безопасность

технологии

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большая часть комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов) может производиться на территории России - могут быть проблемы с двигателями, электроникой и оптикой, но с этими задачами вполне можно справиться, заявил РИА Новости руководитель рынка Aeronet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Алешин.Отвечая на вопрос агентства, все ли комплектующие для беспилотников могут производиться в РФ, Алешин сказал: "Большая часть может производиться на территории России"."Надеюсь, что появятся двигатели, вполне пригодные для беспилотников такого класса. Все, что касается электроники, оптики, каких-то функциональных решений, будет более критичным. Но в целом, я считаю, что с этой задачей вполне можно справиться", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html

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безопасность, технологии, владимир путин, россия, украина