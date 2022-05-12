https://ria.ru/20220512/dostavka-1788070100.html

"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР

"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР - РИА Новости, 12.05.2022

"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР

"Почта России" совместно с "Почтой Китая" запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:17

2022-05-12T11:17

2022-05-12T11:17

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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". "Почта России" совместно с "Почтой Китая" запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково.Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза, пишет портал Cnews.ru.Использование собственных самолетов дает "Почте России" возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно контролировать логистику и объёмы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это помогает ускорить обработку грузов и сократить сроки доставки.Новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления доставляет EMS China, они быстро проходят по стране и отправляются на импорт. Самолеты "Почты России" ТУ-204С доставляют их напрямую в аэропорт Внуково.

https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, почта россии, китай