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"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР - РИА Новости, 12.05.2022
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"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР
"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР - РИА Новости, 12.05.2022
"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР
"Почта России" совместно с "Почтой Китая" запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:17
2022-05-12T11:17
россия-китай: главное
россия
почта россии
китай
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". "Почта России" совместно с "Почтой Китая" запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково.Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза, пишет портал Cnews.ru.Использование собственных самолетов дает "Почте России" возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно контролировать логистику и объёмы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это помогает ускорить обработку грузов и сократить сроки доставки.Новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления доставляет EMS China, они быстро проходят по стране и отправляются на импорт. Самолеты "Почты России" ТУ-204С доставляют их напрямую в аэропорт Внуково.
https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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россия, почта россии, китай
11:17 12.05.2022
 

"Почта России" увеличит скорость доставки товаров из интернет-магазинов КНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". "Почта России" совместно с "Почтой Китая" запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково.
Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза, пишет портал Cnews.ru.
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Использование собственных самолетов дает "Почте России" возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно контролировать логистику и объёмы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это помогает ускорить обработку грузов и сократить сроки доставки.
Новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления доставляет EMS China, они быстро проходят по стране и отправляются на импорт. Самолеты "Почты России" ТУ-204С доставляют их напрямую в аэропорт Внуково.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияПочта РоссииКитай
 
 
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