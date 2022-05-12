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Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог - РИА Новости, 12.05.2022
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог
В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:03
2022-05-12T16:03
2022-05-12T16:03
тверская область
игорь руденя
автомобильные дороги
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.Программа дорожных работ в муниципальных образованиях региона рассматривалась в четверг на заседании правительства области."Приведение дорог в муниципалитетах в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети", - сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.Планируется, что в 2023 году в регионе отремонтируют 233 километра местных дорог, в 2024 – 245 километров.На текущий год в программу ремонта местных дорог включены 308 объектов, по 200 из нимх уже заключены контракты, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, автомобильные дороги
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа дорожных работ в муниципальных образованиях региона рассматривалась в четверг на заседании правительства области.
"Приведение дорог в муниципалитетах в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети", - сказал на заседании глава региона Игорь Руденя
.
Планируется, что в 2023 году в регионе отремонтируют 233 километра местных дорог, в 2024 – 245 километров.
На текущий год в программу ремонта местных дорог включены 308 объектов, по 200 из нимх уже заключены контракты, отметили в пресс-службе.