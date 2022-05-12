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Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог - РИА Новости, 12.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог - РИА Новости, 12.05.2022
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог
В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:03
2022-05-12T16:03
тверская область
игорь руденя
автомобильные дороги
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.Программа дорожных работ в муниципальных образованиях региона рассматривалась в четверг на заседании правительства области."Приведение дорог в муниципалитетах в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети", - сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.Планируется, что в 2023 году в регионе отремонтируют 233 километра местных дорог, в 2024 – 245 километров.На текущий год в программу ремонта местных дорог включены 308 объектов, по 200 из нимх уже заключены контракты, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, автомобильные дороги
16:03 12.05.2022
 

Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГлава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона
Глава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа дорожных работ в муниципальных образованиях региона рассматривалась в четверг на заседании правительства области.
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"Приведение дорог в муниципалитетах в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети", - сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.
Планируется, что в 2023 году в регионе отремонтируют 233 километра местных дорог, в 2024 – 245 километров.
На текущий год в программу ремонта местных дорог включены 308 объектов, по 200 из нимх уже заключены контракты, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяАвтомобильные дороги
 
 
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