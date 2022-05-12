https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html

Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог

Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог - РИА Новости, 12.05.2022

Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог

В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:03

2022-05-12T16:03

2022-05-12T16:03

тверская область

игорь руденя

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788148658_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_1ce596ba984f0e6a9f38ac07239f2215.jpg

ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области отремонтируют более 200 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.Программа дорожных работ в муниципальных образованиях региона рассматривалась в четверг на заседании правительства области."Приведение дорог в муниципалитетах в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети", - сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.Планируется, что в 2023 году в регионе отремонтируют 233 километра местных дорог, в 2024 – 245 километров.На текущий год в программу ремонта местных дорог включены 308 объектов, по 200 из нимх уже заключены контракты, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220426/zavod-1785595082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, автомобильные дороги