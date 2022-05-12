https://ria.ru/20220512/donetsk-1788078387.html

В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР

В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР - РИА Новости, 12.05.2022

В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР

Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждения получила телевышка министерства связи ДНР по адресу ул. Пехотная, 4а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8.52 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр