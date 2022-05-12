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В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/donetsk-1788078387.html
В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР
В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР
Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:49
2022-05-12T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждения получила телевышка министерства связи ДНР по адресу ул. Пехотная, 4а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8.52 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:49 12.05.2022 (обновлено: 11:56 12.05.2022)
 
В Донецке из-за украинских обстрелов пострадала телевышка Минсвязи ДНР

Телевышка Минсвязи ДНР в Донецке получила повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждения получила телевышка министерства связи ДНР по адресу ул. Пехотная, 4а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в 8.52 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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