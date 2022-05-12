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Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/donbass-1788079454.html
Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР
Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:54
2022-05-12T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042135.html
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в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины
11:54 12.05.2022
 
Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Широкой Балке

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Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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