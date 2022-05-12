Украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Широкую Балку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Широкой Балке
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.