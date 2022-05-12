https://ria.ru/20220512/dolgi-1788203355.html

Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей

Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2022

Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей

Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:29

2022-05-12T19:29

2022-05-12T19:50

туризм

новости - туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769318646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_458cb5572f35c041dc279d9a62808715.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.Она отметила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно при условии доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм совместно с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и обеспечивать их безопасность. По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки."Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается", - подчеркнула Догузова.

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова