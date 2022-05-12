19:29 12.05.2022 (обновлено: 19:50 12.05.2022)
Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей
Ростуризм: долг туроператоров за несостоявшиеся туры составляет около 40 миллиардов рублей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.
"Сумма значительная - 40 миллиардов рублей практически сейчас в моменте долг у туроператоров перед туристами", - сказала Догузова.
Она отметила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно при условии доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм совместно с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и обеспечивать их безопасность. По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки.
"Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается", - подчеркнула Догузова.