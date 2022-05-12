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Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220512/dolgi-1788203355.html
Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей
Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2022
Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей
Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:29
2022-05-12T19:50
туризм
новости - туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.Она отметила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно при условии доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм совместно с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и обеспечивать их безопасность. По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки."Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается", - подчеркнула Догузова.
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новости - туризм, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
19:29 12.05.2022 (обновлено: 19:50 12.05.2022)
 
Туроператоры должны туристам около сорока миллиардов рублей

Ростуризм: долг туроператоров за несостоявшиеся туры составляет около 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Долг туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.
"Сумма значительная - 40 миллиардов рублей практически сейчас в моменте долг у туроператоров перед туристами", - сказала Догузова.
Она отметила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно при условии доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм совместно с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и обеспечивать их безопасность. По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки.
"Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается", - подчеркнула Догузова.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 18:39Туризм
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина Догузова
 
 
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