https://ria.ru/20220512/dolgi-1788023521.html

В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины

В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины - РИА Новости, 12.05.2022

В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:47

2022-05-12T00:47

2022-05-12T01:45

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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Если эту инициативу примут обе палаты американского законодательного органа, она обяжет представителей Штатов в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.Согласно законопроекту, министерство финансов США должно немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других государств и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, сообщила о готовности Вашингтона обсуждать различные шаги, которые помогут Киеву восстановить страну.Накануне палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В Госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html

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