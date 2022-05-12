00:47 12.05.2022 (обновлено: 01:45 12.05.2022)
В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины
Палата представителей США одобрила законопроект об облегчении долгового бремени Украины
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Если эту инициативу примут обе палаты американского законодательного органа, она обяжет представителей Штатов в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.
Согласно законопроекту, министерство финансов США должно немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других государств и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, сообщила о готовности Вашингтона обсуждать различные шаги, которые помогут Киеву восстановить страну.
Накануне палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В Госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.