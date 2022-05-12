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В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины - РИА Новости, 12.05.2022
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В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины
В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины - РИА Новости, 12.05.2022
В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:47
2022-05-12T01:45
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
министерство финансов сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Если эту инициативу примут обе палаты американского законодательного органа, она обяжет представителей Штатов в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.Согласно законопроекту, министерство финансов США должно немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других государств и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, сообщила о готовности Вашингтона обсуждать различные шаги, которые помогут Киеву восстановить страну.Накануне палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В Госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, министерство финансов сша, вашингтон
00:47 12.05.2022 (обновлено: 01:45 12.05.2022)
 
В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Палата представителей США одобрила законопроект об облегчении долгового бремени Украины

© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Если эту инициативу примут обе палаты американского законодательного органа, она обяжет представителей Штатов в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.
Согласно законопроекту, министерство финансов США должно немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других государств и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, сообщила о готовности Вашингтона обсуждать различные шаги, которые помогут Киеву восстановить страну.
Накануне палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В Госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.
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По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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