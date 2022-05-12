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Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян - РИА Новости, 12.05.2022
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:47
2022-05-12T14:04
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
13:47 12.05.2022 (обновлено: 14:04 12.05.2022)
 
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Президент Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", - сказал Путин.
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