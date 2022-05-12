https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html

Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян - РИА Новости, 12.05.2022

Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:47

2022-05-12T13:47

2022-05-12T14:04

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220511/tsb-1788015849.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия