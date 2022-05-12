https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян - РИА Новости, 12.05.2022
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:47
2022-05-12T13:47
2022-05-12T14:04
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надо поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220511/tsb-1788015849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_f53294227b3487a354456e5a82ab0f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
13:47 12.05.2022 (обновлено: 14:04 12.05.2022)
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Президент Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян