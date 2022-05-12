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Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/dobrovoltsy-1788022413.html
Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс
Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022
Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс
В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:17
2022-05-12T12:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
украина
россия
в мире
рамзан кадыров
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 12 май — РИА Новости. В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.На видео, которое он опубликовал, один из добровольцев, представившись Андреем из Московской области, говорит, что "надо бороться с нечистью" и что "бандеры и всякий фашизм — это уже не по-человечески".Другой доброволец, назвавшийся жителем Москвы, отметил, что едет исполнять мужской долг, а также поддержать братьев.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, донбасс, украина, россия, в мире, рамзан кадыров, грозный
00:17 12.05.2022 (обновлено: 12:09 12.05.2022)
 
Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс

Добровольцы на видео главы Чечни Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 май — РИА Новости. В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На видео, которое он опубликовал, один из добровольцев, представившись Андреем из Московской области, говорит, что "надо бороться с нечистью" и что "бандеры и всякий фашизм — это уже не по-человечески".
Другой доброволец, назвавшийся жителем Москвы, отметил, что едет исполнять мужской долг, а также поддержать братьев.
"География желающих отстаивать интересы нашего Отечества на Украине с каждым разом расширяется. Помимо жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины. Это достойно самого глубокого уважения", — написал Кадыров в описании к видео.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 21:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияВ миреРамзан КадыровГрозный
 
 
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