00:17 12.05.2022 (обновлено: 12:09 12.05.2022)
Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс
Добровольцы на видео главы Чечни Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 май — РИА Новости. В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На видео, которое он опубликовал, один из добровольцев, представившись Андреем из Московской области, говорит, что "надо бороться с нечистью" и что "бандеры и всякий фашизм — это уже не по-человечески".
Другой доброволец, назвавшийся жителем Москвы, отметил, что едет исполнять мужской долг, а также поддержать братьев.
"География желающих отстаивать интересы нашего Отечества на Украине с каждым разом расширяется. Помимо жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины. Это достойно самого глубокого уважения", — написал Кадыров в описании к видео.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.