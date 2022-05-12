https://ria.ru/20220512/dobrovoltsy-1788022413.html

Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс

Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс - РИА Новости, 12.05.2022

Добровольцы на видео Кадырова рассказали, почему едут в Донбасс

В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:17

2022-05-12T00:17

2022-05-12T12:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

украина

россия

в мире

рамзан кадыров

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 12 май — РИА Новости. В Донбасс отправляется новая группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.На видео, которое он опубликовал, один из добровольцев, представившись Андреем из Московской области, говорит, что "надо бороться с нечистью" и что "бандеры и всякий фашизм — это уже не по-человечески".Другой доброволец, назвавшийся жителем Москвы, отметил, что едет исполнять мужской долг, а также поддержать братьев.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/ukreprayon-1788009036.html

донбасс

украина

россия

грозный

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владимир путин, донбасс, украина, россия, в мире, рамзан кадыров, грозный