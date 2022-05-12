https://ria.ru/20220512/dnr-1788217449.html

Из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали 19,5 тысячи человек

Из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали 19,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.05.2022

Из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали 19,5 тысячи человек

Более 19,5 тысячи человек, в том числе 4 тысячи детей, были эвакуированы за прошедшие сутки в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, сообщил начальник... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:40

2022-05-12T21:40

2022-05-12T21:40

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 19,5 тысячи человек, в том числе 4 тысячи детей, были эвакуированы за прошедшие сутки в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 тысяч 575 человек, в том числе 4006 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.Всего с начала специальной военной операции из районов Донбасса и Украины в РФ прибыли уже более 1,2 миллиона человек, из которых более 215,5 тысячи - дети, российскую госграницу пересекли более 165,8 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 7810 за прошедшие сутки, отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788216929.html

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