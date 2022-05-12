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Силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/dnr-1788211512.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста - РИА Новости, 12.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 23 украинских националиста, две БМП и одну самоходную гаубицу "Гвоздика"... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:36
2022-05-12T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 23 украинских националиста, две БМП и одну самоходную гаубицу "Гвоздика" калибром 122 миллиметра."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, одну огневую позицию 122-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы 2С1 "Гвоздика", две БМП, две бронированные машины "Казак-2". Захвачены: одна 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", два МТЛБу и один грузовик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 16 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
20:36 12.05.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 23 украинских националиста

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 23 украинских националиста, две БМП и одну самоходную гаубицу "Гвоздика" калибром 122 миллиметра.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, одну огневую позицию 122-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы 2С1 "Гвоздика", две БМП, две бронированные машины "Казак-2". Захвачены: одна 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", два МТЛБу и один грузовик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 16 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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