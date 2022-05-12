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Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии - РИА Новости, 12.05.2022
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Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии
Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии - РИА Новости, 12.05.2022
Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:23
2022-05-12T17:11
валентина матвиенко
в мире
рига
латвия
россия
совет федерации рф
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить цветы, отметив, что символом европейской демократии является бульдозер.Кроме того, сейм Латвии принял законодательное решение, позволяющее снести монумент."Как это можно еще назвать - кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают их изгоем", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. По ее мнению, "символом так называемой европейской демократии является бульдозер". Сенатор напомнила, что именно бульдозером в День Победы в Риге грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, отдавшим жизнь за их свободу. "Это ничем не объяснить, и спасибо огромное жителям Риги, которые 10 мая пришли и снова принесли цветы, не испугались", - подчеркнула Матвиенко.
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валентина матвиенко, в мире, рига, латвия, россия, совет федерации рф, день победы
16:23 12.05.2022 (обновлено: 17:11 12.05.2022)
 
Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии

Спикер Совета Федерации Матвиенко: символом европейской демократии стал бульдозер

© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить цветы, отметив, что символом европейской демократии является бульдозер.
Кроме того, сейм Латвии принял законодательное решение, позволяющее снести монумент.
"Как это можно еще назвать - кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают их изгоем", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. По ее мнению, "символом так называемой европейской демократии является бульдозер".
Сенатор напомнила, что именно бульдозером в День Победы в Риге грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, отдавшим жизнь за их свободу. "Это ничем не объяснить, и спасибо огромное жителям Риги, которые 10 мая пришли и снова принесли цветы, не испугались", - подчеркнула Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоВ миреРигаЛатвияРоссияСовет Федерации РФДень Победы
 
 
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