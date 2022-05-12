16:23 12.05.2022 (обновлено: 17:11 12.05.2022)
Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии
Спикер Совета Федерации Матвиенко: символом европейской демократии стал бульдозер
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить цветы, отметив, что символом европейской демократии является бульдозер.
Кроме того, сейм Латвии принял законодательное решение, позволяющее снести монумент.
"Как это можно еще назвать - кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают их изгоем", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. По ее мнению, "символом так называемой европейской демократии является бульдозер".
Сенатор напомнила, что именно бульдозером в День Победы в Риге грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, отдавшим жизнь за их свободу. "Это ничем не объяснить, и спасибо огромное жителям Риги, которые 10 мая пришли и снова принесли цветы, не испугались", - подчеркнула Матвиенко.