https://ria.ru/20220512/demokratiya-1788156885.html

Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии

Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии - РИА Новости, 12.05.2022

Матвиенко назвала бульдозер новым символом европейской демократии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:23

2022-05-12T16:23

2022-05-12T17:11

валентина матвиенко

в мире

рига

латвия

россия

совет федерации рф

день победы

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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение в связи с ситуацией вокруг памятника Освободителям Риги, где в День Победы жителям не давали возложить цветы, отметив, что символом европейской демократии является бульдозер.Кроме того, сейм Латвии принял законодательное решение, позволяющее снести монумент."Как это можно еще назвать - кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают их изгоем", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. По ее мнению, "символом так называемой европейской демократии является бульдозер". Сенатор напомнила, что именно бульдозером в День Победы в Риге грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, отдавшим жизнь за их свободу. "Это ничем не объяснить, и спасибо огромное жителям Риги, которые 10 мая пришли и снова принесли цветы, не испугались", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788124979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, в мире, рига, латвия, россия, совет федерации рф, день победы