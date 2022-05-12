https://ria.ru/20220512/byudzhet-1788229338.html
В бюджет Нижегородской области заложат пять миллиардов федеральных средств
В бюджет Нижегородской области заложат пять миллиардов федеральных средств - РИА Новости, 12.05.2022
В бюджет Нижегородской области заложат пять миллиардов федеральных средств
Около 5 миллиардов рублей федеральных средств планируется заложить в бюджет Нижегородской области в мае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:39
2022-05-12T23:39
2022-05-12T23:40
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
россия
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_56:0:3016:1665_1920x0_80_0_0_b3fbfe7d422ca1a7b304752ac29d0387.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Около 5 миллиардов рублей федеральных средств планируется заложить в бюджет Нижегородской области в мае, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг внес в законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год.По словам губернатора, самое значительное поступление – свыше 3,3 миллиарда рублей – будет направлено на ремонт дорог. Это позволит привести в порядок более 165 километров региональных трасс в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и другим программам."Более миллиарда рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на год раньше запланированного выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Темы состояния дорог и жилья традиционно входят в число наиболее волнующих людей. Увеличиваем объемы работы за счет всех возможных источников", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Около 724 миллионов рублей федеральных средств планируется направить на поддержку нижегородского рынка труда. Также из федерального бюджета будут выделены средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.Кроме того, из бюджета РФ будут выделены 334,7 миллиона рублей на лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска. Еще почти 240 миллионов рублей – на строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде и крытого футбольного манежа в городе Бор."Президентом России поставлена задача - не останавливать проекты развития, выполнять все намеченные планы, поддерживать экономику в складывающихся условиях. Для этого на федеральном и региональном уровнях выделяются дополнительные средства", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20220512/teplosnabzhenie-1788157649.html
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html
нижегородская область
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33780b640e58b5d172a6790bb95e4b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород
23:39 12.05.2022 (обновлено: 23:40 12.05.2022)
В бюджет Нижегородской области заложат пять миллиардов федеральных средств
Почти пять миллиардов рублей федеральных средств заложат в бюджет Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости.
Около 5 миллиардов рублей федеральных средств планируется заложить в бюджет Нижегородской области в мае, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
в четверг внес в законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год.
"Сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить на 4,9 миллиарда рублей. Как отметил губернатор, дополнительные средства будут выделены на решение целого ряда актуальных задач", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, самое значительное поступление – свыше 3,3 миллиарда рублей – будет направлено на ремонт дорог. Это позволит привести в порядок более 165 километров региональных трасс в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и другим программам.
"Более миллиарда рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на год раньше запланированного выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Темы состояния дорог и жилья традиционно входят в число наиболее волнующих людей. Увеличиваем объемы работы за счет всех возможных источников", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Около 724 миллионов рублей федеральных средств планируется направить на поддержку нижегородского рынка труда. Также из федерального бюджета будут выделены средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.
Кроме того, из бюджета РФ
будут выделены 334,7 миллиона рублей на лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска. Еще почти 240 миллионов рублей – на строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде
и крытого футбольного манежа в городе Бор.
"Президентом России поставлена задача - не останавливать проекты развития, выполнять все намеченные планы, поддерживать экономику в складывающихся условиях. Для этого на федеральном и региональном уровнях выделяются дополнительные средства", - добавил Никитин.