https://ria.ru/20220512/byudzhet-1788147204.html

Власти Липецкой области отчитались об исполнении бюджета 2021 года

Власти Липецкой области отчитались об исполнении бюджета 2021 года - РИА Новости, 12.05.2022

Власти Липецкой области отчитались об исполнении бюджета 2021 года

Власти Липецкой области отчитались об исполнении бюджета за 2021 год, основными статьями расходов стали социальная сфера и реализация нацпроектов, сообщил глава РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:51

2022-05-12T15:51

2022-05-12T15:51

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области отчитались об исполнении бюджета за 2021 год, основными статьями расходов стали социальная сфера и реализация нацпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что плановые метки областного бюджета в течение 2021 года менялись шесть раз. Доходы по итогам составили 113, 2 миллиарда рублей, расходы – 77, 7 миллиарда рублей, профицит составил – 35,5 миллиарда рублей. Налоговые отчисления в региональную казну составили более 77,5 миллиардов рублей, из которых 57 миллиардов пришлось на налог на прибыль. Безвозмездные поступления превысили 19 миллиардов рублей.Основной статьей расходов в 2021 году стала социальная сфера. На здравоохранение, образование и меры социальной поддержки населения из бюджета региона направлены более 45 миллиардов рублей, на выплаты малообеспеченных слоев населения - свыше 11 миллиардов рублей, из которых 651 миллион рублей получили 5 тысяч жителей региона, оформившие социальный контракт и открывшие свое дело. По словам главы региона, эта мера поддержки очень популярна в Липецкой области."Большая часть липчан, получивших соцконтракт, успешно реализует свои идеи. Доходы растут, бизнес развивается. Мы видим, что схема работает, и хотим поддержать эту категорию дополнительно", – сказал Артамонов.По его словам, особое внимание при исполнении бюджета в течение 2021 года в регионе уделялось реализации национальных проектов, финансирование которых осуществлялось на условиях софинасирования.

https://ria.ru/20220504/artamonov-1786762734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, нацпроекты