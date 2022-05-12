https://ria.ru/20220512/byudzhet-1788088674.html

Вице-спикер Рады заявил о повсеместном "распиле" украинского бюджета

Вице-спикер Рады заявил о повсеместном "распиле" украинского бюджета - РИА Новости, 12.05.2022

Вице-спикер Рады заявил о повсеместном "распиле" украинского бюджета

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что хищение средств украинского государственного бюджета можно увидеть где угодно. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:33

2022-05-12T12:33

2022-05-12T12:33

в мире

украина

верховная рада украины

александр корниенко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что хищение средств украинского государственного бюджета можно увидеть где угодно."У нас распил бюджета можно где угодно увидеть", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", комментируя критику в отношении законопроекта о разделении страны на различные экономические зоны в зависимости от активности боевых действий. По его словам, в Раде разрабатывается законопроект, которым предлагается разделить Украину на спокойные, прифронтовые и фронтовые территории. Корниенко утверждает, что "в проекте закона речь идет не о распиле бюджета, а о его лучшем наполнении".Политик пояснил, что у таких регионов, как Львовская область и Закарпатье, больше возможностей для запуска экономики и инвестиций, чем у "прифронтовых", что требует различных подходов. В то же время он подтвердил, что различные депутатские группы выступают с критикой законопроекта, отмечая, что он создает коррупционные риски.

https://ria.ru/20220124/korruptsiya-1769276443.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, александр корниенко